Primož Roglič ni še želel rdeče majice

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) je bil v 18. etapi Vuelte skorajda primoran prevzeti rdečo majico, potem ko je sledil napadom Enrica Masa (Movistar) in Richarda Carapaza (EF Education), ki so v težave spravili vodilnega Bena O'Connorja (Decathlon Ag2r). Če bi že želel sleči Avstralca, ki vodi le za pet sekund, bi tudi sam na vso moč pritisnil na pedala, vendar je zasavski as naboje hranil za konec tedna, ki bo odločil zmagovalca 79. španskega kroga.