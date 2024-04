Hud padec Primoža Rogliča, glavnina ga je počakala

Po udarnem začetku in zmagi v uvodni vožnji na čas, po kateri je oblekel tudi rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku, se 3. etapa dirke po Baskiji ne razpleta po željah Primoža Rogliča. Slovenski kolesarski as se je 38 kilometrov pred ciljem zapletel v hud padec, po katerem ni veliko manjkalo, da bi odstopil.

Zdravnik dirke ga je pregledal po protokolu za pretres možganov in mu dovolil nadaljevanje. Takrat je slovenski kapetan ekipe Bore Hansgrohe za glavnino zaostajal že za skoraj dve minuti in pol, a je bila ta korektna do vodilnega kolesarja in ni izkoristila njegovega padca. S pomočjo moštvenih kolegov je 26 kilometrov pred ciljem ujel priključek z ospredjem.

Rogličevi tekmeci niso napadali niti na zadnjem vzponu dneva, tako da je o zmagovalcu etape odločal šprint glavnine, pred katerim je prišlo do še enega množičnega padca, v katerem ga je skupil kapetan ekipe UAE Juan Ayuso.

Etapo je dobil Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck), 34-letni Zasavec pa je z 18. mestom je ubranil rumeno majico. Nekaj sekund so mu tekmeci sicer odščipnili na letečem cilju, ki ga je dobil Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) pred Isaacom del Torom (UAE) in Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike).

Rogličev najbližji zasledovalec v skupnem seštevku je zdaj Evenepoel, ki zaostaja le 7 sekund, sledijo pa Mattias Skjelmose (Lidl Trek) 10 sekund za rumeno majico ter Ayuso in Vingegaard (oba 0:14). Ni pa jasno, kako hude bodo posledice Rogličevega padca in kako bodo vplivale na njegovo nadaljevanje dirke.