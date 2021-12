Indurain o Pogačarju: Ima kakovost in vroče srce

Do letošnjega poletja je bil Miguel Indurain edini, ki je v več kot treh desetletjih svoj prvi in drugi naslov na Touru osvojil v dveh zaporednih sezonah, njegov podvig pa je v letih 2020 in 2021 ponovil slovenski as Tadej Pogačar. Vse od Indurainove zadnje zmage leta 1995 sta le Španec Alberto Contador in Britanec Chris Froome, poleg seveda Pogačarja, na dirkah po Franciji slavila več kot enkrat.

»Če zmagaš na Touru, si lahko presenečenje, če pa zmagaš na dveh, potem postaneš tisti, na katerega so vsi pozorni,« je v intervjuju za Mundo Deportivo povedal Indurain. »Prihajajo mladi, pogumni, močni, ki nastopajo v vseh disciplinah, čeprav nekateri bolj nastopajo na klasikah, drugi pa v drugih disciplinah. Kolesarji so se začeli bolj specializirati za določene vrste dirk, zato ni nekoga, ki bi močno prevladoval, vsak prevladuje na svojih dirkah. Mladi tako kot v drugih športih prej dosežejo visoko raven. Tehnologija, večja količina informacij, bolj pazijo nase ... Vse to pomaga, da prej eksplodiraš,« je nadaljeval Indurain.

Tekmeci mu bodo otežili delo

Na vprašanje, če bo Pogačar prevladoval tudi v prihodnje, je odgovoril: »Je pogumen fant, ki je ohranja visoko raven skozi vse leto. Zmagoval je na začetku leta in tudi zaključil je zmagovito. Ima kakovost in vroče srce. Sposoben je dolgih napadov, dober je v vožnji na čas ... Predvsem na Tourih se je uspel reševati pred padci in zapletenimi situacijami. A tekmeci mu bodo otežili delo.«

Še posebej se Indurain navdušuje nad 36-letnim Belgijcem Gregom Van Avermaetom (AG2R Citroën), saj nastopa na vseh tipih dirk. Glede stanja španskega kolesarstva je povedal, da se je znašlo sredi menjave generacij, sploh v Španiji pa med poslavljanjem Alejandra Valverdeja (Movistar) pa je veliko pritiska na plečih njegovih naslednikov, ki se zaenkrat z njim še niso najbolje spopadli. In kaj se je v kolesarstvu od njegove upokojitve najbolj spremenilo?

»Ne verjamem, da se je spremenilo kaj dosti. Le to, da je več tehnologije, tako kot v katerem koli drugem športu, več informacij o načinu dirkanja, predvsem o tem, kako odpeljati dirko in varčevati z močmi. Res je, da se pojavljajo nova prizorišča, a klasike ostajajo, tako da se ni spremenilo veliko. Kolesa in omejitve se spreminjajo, a na dirkah je tako – če ne pritiskaš na pedala, ti ne preostane nič drugega,« je sklenil Indurain.