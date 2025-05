Matxin: Ayuso je ubijalec, premaga lahko tudi Rogliča

Giro 2025 se je začel po slovenskih željah, Primož Roglič je za eno etapo že oblekel rožnato majico vodilnega, jo nato sicer oddal Madsu Pedersenu, a ostaja prvi favorit za skupno zmago. Glavni konkurent bo vsaj na papirju Juan Ayuso, mladi španski up iz vrst UAE Emirates.

Ayuso je v mlajših kategorijah zmagoval po tekočem traku, v članski pa vsega potenciala še ni uspel izkoristiti. Ni naravni vodja, je bolj volk samotar, tudi na prosti dan na Giru je denimo raje treniral sam kot z ekipnimi kolegi, kot to počne velika večina drugih kolesarjev. A ima po prepričanju ekipnega vodje Joxeana Matxina v sebi pravo žilico za velike zmage: »Juan je ubijalec, dobro se zaveda, da je zmagovalec, to kažejo tudi njegovi rezultati. Lahko dobi letošnjo dirko, premaga lahko tudi Rogliča. Je povsem miren, ne bo mu prišlo do živega, da je to njegov prvi Giro.«

Ayuso bo prvi izzivalec Rogliča. FOTO: Florion Goga/Reuters

Matxin je še dodal, da je UAE pripravljen prevzeti nadzor nad dirko in narekovati ritem, ko bo to potrebno, silili v ospredje pa ne bodo. »Vsak dan je potrebno biti pazljiv, hitro greš lahko domov, kot se je zgodilo Mikelu Landi,« na smolo rojaka opozarja Matxin. Ayuso je Giro dobro začel, po albanskem delu dirke za Rogličem zaostaja za 16 sekund.