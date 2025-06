Pogačarjev let med kolesarske nesmrtnike

Tadej Pogačar ne dirka več s sedanjimi tekmeci, temveč z največjimi kolesarji v zgodovini, je stavek, ki smo ga v zadnjih letih slišali ali prebrali že večkrat. Kolesarski komentatorji po vsem svetu to misel radi uporabijo predvsem, ko 26-letnik s Klanca pri Komendi z navidezno lahkoto vse tekmece odpravi na najzahtevnejših in najbolj slovitih dirkah na tekmovalnem koledarju.

Lani mu je to uspelo tudi na dirki vseh dirk, 111. Tour de France od Firenc do Nice je končal dobrih šest minut pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom, več kot devet minut pred tretjeuvrščenim Remcom Evenepoelom, četrtouvrščeni João Almeida, sicer njegov pomočnik, pa je za slovenskim zvezdnikom zaostal 19 minut.

Jonas Vingegaard (levo v ozadju) na dirki po Dofineji ni bil kos napadom Tadeja Pogačarja (v sredini). FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

V besednjaku vrhunskega kolesarstva so to že skoraj svetlobna leta razlike. Pogi pa je tudi odtlej potrjeval prevlado v kraljestvu vrtenja pedalov. Številka ena na svetovni lestvici je neprekinjeno že od jeseni 2021, lani je kot prvi v več kot četrt stoletja osvojil rožnato-rumeni dvojček v isti sezoni in mu kot prvi s trojno krono po skoraj štirih desetletjih dodal še mavrično majico svetovnega prvaka.

Tudi letos Pogi, ki je v sezoni 2024 slavil 25 zmag, ne popušča. Doslej je dirkal 22 dni in 11-krat zmagal, kar je v odstotkih boljši izkupiček, kot ga ima naš največji košarkarski as Luka Dončić pri metu iz igre. Preizkusil se je na vseh mogočih terenih, dobil je dva spomenika (po Flandriji in Liège–Bastogne–Liège), na še dveh (Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix) pa je stal na odru za zmagovalce. Dobil je tudi dve etapni dirki, nazadnje generalko pred Tourom, dirko po Dofineji.

Še vedno dirka velike četverice?

Vse to je vodilo do starta 112. dirke po Franciji 5. julija v Lillu, pred katerim smo pripravili posebno 32-stransko prilogo Dela in Slovenskih novic. Trije tedni, izpeljani le po francoskih tleh vse do cilja 27. julija v Parizu, bodo dali odgovor, koliko drži uvodni stavek. Ravnice severne Francije, najvišji vrh Centralnega masiva, pirenejski in alpski očaki ter velikan Provanse Mont Ventoux bodo razkrili, ali je Pogačar sam nad vsemi na svetovnem vrhu ali pa je Tour še vedno tekmovališče velike četverice, v katero sodijo še Vingegaard, Evenepoel in Primož Roglič.

Primož Roglič se je po odstopu na Giru na Tour pripravljal odmaknjen od pogledov javnosti. FOTO: Luca Bettini/AFP

Pri tem bodo oči javnosti uprte predvsem v Danca, edinega, ki je na veliki pentlji že ugnal Pogačarja. To mu je uspelo dvakrat, vendar lani tudi on ni bil kos izjemni moči slovenskega kapetana ekipe UAE. Bojda tudi zaradi hudega padca na dirki po Baskiji, zaradi katerega se ni mogel stoodstotno pripraviti na veliko soočenje na francoskih cestah.

Tokrat nanje prihajajo vsi najboljši kolesarji na svetu in bržkone bodo tudi vsi v vrhunski formi. To obeta velik spektakel, za katerega Pogačar sicer vedno poskrbi, četudi je daleč močnejši od tekmecev. Bo tako tudi tokrat? Napovedi so nehvaležne, vendar je nemogoče prezreti premoč, ki jo je pokazal na dirki po Dofineji. Vrzel, ki je zevala med njima, bo Vingegaard stežka nadoknadil v nekaj tednih. Morda bo celo še nekaj vatov svojim brutalnim napadom dodal Pogačar.

Če bo spet rumen na Elizejskih poljanah, kamor se Tour vrača po olimpijskem premoru, se bo s štirimi zmagami izenačil s Chrisom Froomom, pred njim pa bo le še največja četverica s po petimi zmagami: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain.

Jonas Vingegaard je doslej edini premagal Tadeja Pogačarja na Touru. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Vendar mora tudi Pogačar najprej prestati vse pasti, ki ga čakajo na 3.338,8 kilometra dolgi preizkušnji, skočiti na vrh zmagovalnega odra in nato reči hop. Tega se dobro zaveda tudi Roglič, ki ga po odstopu z Gira zunaj slovenskih meja le redkokdo še vidi kot kandidata za zmago ali celo za uvrstitev na oder za zmagovalce. To je lahko tudi prednost za zasavskega orla, ki nikoli ni užival v pretirani medijski pozornosti. Pustimo se presenetiti!