Ko ne zmaga Tadej, je prvi Matej

Slovenskim uspehom na letošnjem Touru ni videti konca. Niso se ustavili po dveh zaporednih zmagah Tadeja Pogačarja v 17. in 18. etapi, niz je v 19. nadaljeval tudi Matej Mohorič. Slovenija je s petimi zmagami najuspešnejša udeleženka dirke po Franciji, na kateri treh zaporednih zmag kolesarjev iz ene države ni bilo od leta 2016, ko so jih od 6. do 8. etape nanizali Britanci Mark Cavendish, Steve Cummings in Chris Froome. Se obeta slovenski poker? Jutri je na vrsti 30,8 km dolga vožnja na čas v Saint Emilionu.