Mali princ je zrasel v kralja Toura

Živa legenda in kolesarski nesmrtnik pri 23 letih. To je Tadej Pogačar, mladenič s Klanca pri Komendi, ki je v treh letih kolesarski svet obrnil na glavo. Njegova za mnoge šokantna zmaga na Tou­ru 2020, na katerem je predzadnji dan slekel rumeno majico Primožu Rogliču, je bila zgolj začetek nečesa velikega. Ne nazadnje je tudi njegovo lansko drugo zmagoslavje na Elizejskih poljanah le del izjemnega opusa, v katerega sodijo še številne druge etapne dirke, olimpijska kolajna in dva kolesarska spomenika. Vendar se ve, da v njem daleč največ šteje Tour, letos morda že tretji zapored. Lahko na francoskih cestah kdo ustavi malega princa iz ekipe UAE, ki se je meteorsko povzpel na prestol kolesarskega kralja?