Marko Kump s kolesa v pisarno

Veliko spominov

Marko Kump iz ekipe Adria Mobil je bil lani zmagovalec kolesarske dirke v Istri. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenski kolesarje pri 32 letih končal tekmovalno kariero. Odslej bo nekdanji specialist za sprinte opravljal vlogo športnega direktorja pri Adrii Mobil, ekipi, s katero je začel športno pot in za katero je nazadnje dirkal, so sporočili iz kluba.V tekmovalnem kolesarstvu je slovenski reprezentant in član številnih tujih ekip, med njimi tudi UAE Team Emirates, Lampre-Merida in Tinkoff-Saxo, dosegel 17 profesionalnih zmag, od tega dve na etapah dirke po Sloveniji (2009 in 2015), sedemkrat pa je nastopil tudi na največjih petih klasikah. Najbolj uspešen je bil na Kitajskem, na dirki okoli jezera Qinghai, kjer je zabeležil sedem etapnih zmag.Kariero je začel in končal v domači Adrii Mobil, za katero je dirkal osem od skupno 14 sezon. V klubu so se mu zahvalili za izjemen prispevek k uspehom.»V karieri vsakega športnika pride čas, ko se je potrebno odločiti za naslednji korak. Kolesarstvo je del mojega življenja, odkar pomnim, okusil sem vse kategorije tega športa. Bil sem v največjih ekipah sveta in videl, kakšen je bil moj domet. Bilo je veliko težkih trenutkov, a mi bodo v spominu ostali le tisti najlepši, večino pa sem doživel v dresu domačega kluba,« je ob koncu tekmovalne kariere za spletno stran ekipe dejal nekdanji sprinter.Kump bo še naprej pomagal moštvu kot športni direktor. »Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, ki sem jih nabral v minulih dvajsetih letih, pomagam fantom na njihovi športni poti. Priprave na novo sezono so že v polnem zamahu, skupaj pa bomo še močnejši,« je nekoč sotekmovalcem, zdaj pa varovancem sporočil novi funkcionar.