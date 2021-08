Matej Mohorič za uvod 9.

Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) je zmagal v prvi etapi 78. kolesarske dirke po Poljski. Od Lublina do Chelma (216,4 km) je bil v ciljnem sprintu drugi Kolumbijec Álvaro Hodeg (Deceuninck-QuickStep), tretji pa Francoz Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation).



Bauhaus je dobil tudi prvo in peto etapo letošnje dirke po Sloveniji, lani je zmagal na dirki po Savdski Arabiji. Na 9. mestu je uvodno etapo po Poljski končal najboljši Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious).



Druga etapa bo v torek potekala med Zamoščem in Przemyšlom v skupni dolžini 200,8 km. Zmagovalec bo znan po sedmi etapi, ki bo 15. avgusta potekala od mesta Zabrze do Krakova (145,1 km).

