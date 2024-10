Mavrični Tadej Pogačar sanjsko končal neverjetno sezono

Takšna, kot je bila sezona Tadeja Pogačarja, takšen je bil tudi njen konec. Slovenski kolesarski zvezdnik je četrtič zapored dobil dirko po Lombardiji, prvič v mavrični majici svetovnega prvaka. Napadel je že 48 km pred ciljem, Remco Evenepoel mu ni mogel slediti in je na cilju v Comu zaostal skoraj tri minute. To je bila za 26-letnika s Klanca pri Komendi sedma zmaga na največjih petih enodnevnih preizkušnjah in 25. v sezoni, v kateri je dobil Giro in Tour ter svetovno prvenstvo v Zürichu.

Doslej je v vsej zgodovini le enemu kolesarju uspelo slaviti štirikrat zapovrstjo na kateri od največjih enodnevnih dirk, in sicer Italijanu Faustu Coppiju prav po Lombardiji med letoma 1946 in 1949. Pogačar je od debija po Lombardiji pred tremi leti še neporažen na cestah med Bergamom in Comom, je poročala STA.

Tadej Pogačar je napadel 48 km pred ciljem. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Pogačar je dvakrat dobil preizkušnjo Liege-Bastogne-Liege (2021, 2024) in enkrat dirko po Flandriji (2023). V cilju se je podobno kot na OI v Parizu Evenepoel ustavil in dvignil kolo. Odprt je bil le boj za tretje mesto, ki ga je dobil domačin Giulio Ciccone.

Veseli se dopusta

Pogi je v 57 dneh na kolesu dosegel 25 zmag. »Vsaka zmaga je posebna in tudi ta je. Za vse moje zmage je trdo delalo celotno moštvo (UAE Team Emirates; op. p.). Za nas je bil to velik dan, velika dirka, dolga dirka. Opravili smo super delo in super vesel sem,« je v prvi izjavi za Eurosport povedal Pogačar.

Napad 48 km pred ciljem ni bil naključen. »To je bil naš načrt. Želel sem v zadnjih 40 kilometrov priti s prednostjo, da ne bi šlo mož na moža do cilja. V zadnjih desetih kilometrih sem užival med navijači in razmišljal, kako lepo bo imeti nekaj dopusta po sezoni,« se odmora veseli Pogi, ki ni želel govoriti o pomenu zgodovinskih podvigov: »Bomo videli, ko bo moja kariera končana.«

Slovenski as je po številu zmag v karieri zdaj ujel rojaka Primoža Rogliča, oba bosta leto 2025 začela z 88 slavji. Izkušeni Zasavec je tik pred Lombardijo sklenil sezono, potem ko v zadnjem času ni bil v pravi formi.