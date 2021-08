Modrić na hrvaškem kolesu za skoraj 14 tisoč evrov

Na družbenih omrežjih jeobjavil svojo fotografijo na prav posebnem kolesu, ki ga izdelujejo v Sveti Nedelji na Hrvaškem. Kapetan hrvaške reprezentance in član madridskega Reala je poziral pred svojo hišo v Madridu in zapisal, da je šel na »večerno vožnjo«, vrednost kolesa Greyp G6 X Limited pa sicer znaša 13.999 evrov.Gre za omejeno serijo stotih koles, ki so navdušila že številne znane nogometaše, denimo njegovega nekdanjega soigralca, pa tudi otroka Barcelonein. Morda je imel pri promociji prste vmes tudi Modrić, čigar kolo se lahko pohvali s kolesi iz karbonskih vlaken, električnim motorjem, GPS, Wi-Fi in kamero na zadnji strani sedeža.»Ne vemo še, če se bo Luka Modrić zdaj odločil z njim prihajati na treninge v Valdebebas, a če se bo tako odločil, mu ne bo manjkalo udobja,« so navdušeno zapisali na spletni strani madridskega športnega časnika AS.Pique je pred dobrim letom storil še korak več in se z luksuznim dvokolesnikom pripeljal kar na derbi z Espanyolom na štadionu Camp Nou.