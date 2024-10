Svetovni prvak se od mavrične majice ne bo poslovil brez boja

V belgijskem Leuvnu, ki je leta 2021 gostil tudi cestno svetovno prvenstvo, se bo danes odločalo o mavrični majici najboljšega na makadamu. Naslov svetovnega prvaka brani Matej Mohorič, ki je zacelil poškodbo dlani, vsaj tako močan slovenski adut bo tudi Matevž Govekar, prvi favorit pa zagotovo Mathieu van der Poel.

»Stanje dlani se izboljšuje, ne boli me preveč in pripravljen sem na dirko. Trasa bo precej hitrejša in manj tehnična kot lani, zato bo zame težje narediti razliko. Skupine bodo večje, o prvaku bo odločal šprint razredčene glavnine. Naredil bom vse, da ubranim naslov prvaka, a ne bo lahko, na štartu je nekaj izvrstnih kolesarjev,« pred dirko pravi Mohorič.

Matevž Govekar je na makadamu zelo hiter. Foto Vid Ponikvar/Sportida

Ob sebi bo imel klubskega kolega Govekarja, ki bo morda prevzel kapetansko vlogo, na generalki v Gironi je zmagal, predvsem pa je Govekar hitrejši v šprintih in bi v zaključku lahko imel več možnosti za viden rezultat. »Trasa je hitra, z okrog 110 kilometri makadama, pričakujem težko dirko. Mathieu van der Poel je na štartu, on je kralj takšnega terena, zato je favorit, a favoriti ne zmagujejo vedno. Matej še ni na 100 odstotkih, a sem prepričan, da lahko dobro pomaga Matevžu,« športni direktor Bahraina Franco Pellizotti več možnosti za viden rezultat podeljuje mlajšemu v slovenskem dvojcu.

Kolesarje čaka 185 kilometrov, od tega dobrih 100 na makadamu, a le okrog 1150 višinskih metrov na kratkih, eksplozivnih vzponih Flandrije, ki jih lahko preživijo tudi šprinterji. Na štartu so zvezdniki z vseh vetrov, domače upe ob nekdanjemu olimpijskemu prvaku Gregu van Avermaetu nosijo še Tim Merlier, Tiesj Benoot in Jasper Stuyven, prvi favorit pa je nedvomno zdaj že nekdanji svetovni prvak na cesti van der Poel.

Foto Bahrain Victorious

Na makadamskih dirkah veliko vlogo odigra tudi sreča oziroma uspešno izogibanje težavam, zunanja pomoč kolesarjem ni dovoljena, razen na posebnih postajah, kjer mehaniki lahko odpravijo tehnične težave. Na progi lahko kolesarju pomaga le reprezentančni kolega, a še to ne s celotnim kolesom, tekmovalec mora dirko končati na istem okviru, kot jo je začel. Lani so prav tehnične težave uničile dirko prvemu favoritu Woutu van Aertu.

Dirka se bo začela ob 12. uri.