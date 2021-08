Mohorič osvojil tretje mesto in skočil na drugo

Slovenski državni prvak v cestni vožnji se ni vdal

Joao Almeida se bo v naslednji sezoni pridružil Tadeju Pogačarju. FOTO: Reuters

Slovenski kolesarje po dveh etapnih zmagah na Touru obdržal dobro formo in drugo etapo dirke po Poljski od Zamošča do Przemysla (201 km) sklenil na tretjem mestu. Etapa in skupno vodstvo sta pripadla PortugalcuMohorič je v skupni razvrstitvi napredoval na drugo mesto.Almeida (Deceuninck-Quick-Step) je v zelo zahtevnem 1,5 km dolgem zaključku z odseki med 13 in 15 odstotkov napadel v prvem delu vzpona v Przemyslu. Do takrat je ritem narekoval prav Mohorič (Bahrain Victorious), ki pa ni mogel slediti napadu 23-letnega Portugalca.Slovenski državni prvak v cestni vožnji se ni vdal in je v svojem ritmu ves čas vztrajal v ospredju, pred zadnjimi 200 metri pa je celo ujel Almeido in na koncu drugouvrščenega Italijana(UAE Team Emirates), ki je napadel v drugi polovici kratkega vzpona. Za zaključek, ki je potekal malenkost navzdol, je 26-letnemu Mohoriču zmanjkalo moči, vseeno pa je po devetem mestu v prvi etapi s tretjim v drugi skočil na drugo mesto v boju za skupno zmago po Poljski.Vodilni položaj je z drugo profesionalno zmago prevzel Almeida, od naslednje sezone moštveni kolegaV seštevku ima štiri sekunde naskoka pred Mohoričem, isti čas ima še po novem tretji Ulissi. Četrti, domačin(Ineos Grenadiers), zaostaja 11 sekund, potem ko je danes v cilj pripeljal kot četrti s štirimi sekundami zaostanka.V sredo bo na sporedu tretja od sedmih etap od Sanoka Do Rzeszowa, ki bo dolga 226,4 km. Prvih 170 km je zelo razgibanih, vseeno pa je pričakovati sprinterski zaključek vsaj večje skupine najboljših. Dirke po Poljski, ki spada v svetovno serijo, bo konec v nedeljo.