Mohorič po igri stotink na Poljskem zadržal rumeno majico

Na dirki po Poljski vedno odločajo minimalne razlike, tako tesno kot letos pa doslej še nikoli ni bilo. Na 16,6 kilometra dolgem posamičnem kronometru v Katowicah je Matej Mohorič branil skupno vodstvo, imel je 12 sekund naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido, ki je precej boljši v vožnji na čas od Slovenca.

A je Mohorič že pred štartom napovedoval, da kronometre le redko odpelje na polno in da bi lahko pripravil presenečenje. Na polovici proge, na edinem merjenju vmesnega časa, ni kazalo najbolje, saj je že tam zaostajal 13 sekund za Almeido. V drugem delu pa je nato Mohorič dirkal izjemno, bil je celo hitrejši od Portugalca in v cilj je prišel z 12 sekundami zaostanka za Almeido, v skupnem seštevku pa je zadržal le nekaj stotink naskoka. Od 7. kilometra do cilja je Mohorič postavil drugi najboljši čas, prehitel ga je le etapni zmagovalec Mattia Cattaneo.

Slavje Mohoriča v cilju. FOTO: Bahrain Victorious

V današnji etapi je Mohorič sicer zasedel 11. mesto.

Ena največjih, a tudi najtesnejša doslej

Po uradnih meritvah časa, nekaj časa je trajalo, da so sporočili rezultate, je Mohorič tako uspel zadržati skupno vodstvo in rumeno majico, sta pa z Almeido zdaj poravnana po času, Mohorič pa je boljši tudi glede na dosedanje etapne uvrstitve na dirki. Jutri je na Poljskem na sporedu še zadnja, ravninska etapa.

Zelo pozoren bo Mohorič moral biti na 66. kilometru, ko bo na vrsti šprint za bonifikacijske sekunde, v katerem pa je nosilec rumene majice vendarle bolj eksploziven in hitrejši od Almeide. O etapnem zmagovalcu bo zelo verjetno odločal šprint glavnine. Če bo vse potekalo po slovenskih pričakovanjih, bo Mohorič jutri slavil eno največjih zmag v dosedanji karieri.