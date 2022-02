Mohorič proti mlademu in staremu matadorju

Vnadaljevanju preberite:

Kolesarska sezona se je na evropskih tleh s kopico nižjekategornih dirk začela pred desetimi dnevi, danes pa bo profesionalna karavana preskočila na višje obrate. Začenja se petdnevna dirka po Valencii, na kateri bodo pripravljenost preverili tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious) in Jan Polanc (UAE). Oči španske javnosti pa bodo uperjene v domača matadorja, najstarejšega in najmlajšega – 41-letnega Alejandra Valverdeja (Movostar) in 19-letnega Juana Ayusa (UAE).