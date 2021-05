Matej Mohorič tokrat zmagovalčeva lokomotiva

Pri kolesarski ekipi Bahrain Victorious so se hitro odzvali na to, da so v včerajšnji peti etapi dirke po Italiji zaradi padca, pri katerem si je zlomil ključnico in pet reber, izgubili kapetana Mikela Lando. V današnji gorski šesti etapi so bili med najbolj napadalnimi, med osmimi ubežniki sta bila Matej Mohorič in Gino Mäder.



Razpoloženi slovenski kolesar je z narekovanjem peklenskega tempa poskrbel za to, da so bili pred ciljnim vzponom na San Giacomo v ospredju le še štirje tekmovalci s tremi minutami naskoka pred glavnino. Tu se je zanj končalo delo za švicarskega moštvenega kolega, ki se je podal v boj za etapno zmago in si jo tudi prikolesaril. Zanj se tako ni ponovil scenarij iz sedme etape dirke Pariz–Nica, ko ga je tik pred ciljem prehitel Primož Roglič.



Rožnato majico je enajst sekund pred Remcom Evenepoelom (Deceuninck Quick Step) oblekel Madžar Attila Valter (Groupama FDJ).



Rezultati šeste etape dirke po Italiji:

1. Gino Mäder (Švi, Bahrain Victorious) 4;17:52

2. Egan Bernal (Kol, Ineos Granadiers) + 0:12

3. Dan Martin (Irs, Israel Start Up Nation)

4. Remco Evenepoel (Bel, Deceuninck Quick Step) isti čas

5. Giulio Ciccone (Ita, Trek-Segafredo) 0:14

6. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) 0:25

7. Daniel Martinez (Kol, Ineos Granadiers) isti čas

8. Marc Soler (Špa, Movistar) 0:27

9. Hugh Carty (VB, EF Education-Nippo) 0:29

10. Aleksandr Vlasov (Rus, Astana-Premier Tech) isti čas

43. Matej Mohorič (Slo, Bahrain Victorious) 8:45

160. Jan Tratnik (Slo, Bahrain Victorious) 27:32





Skupni vrstni red:

1. Attila Valter (Madž, Groupama-FDJ) 22;17:06

2. Remco Evenepoel (Bel, Deceuninck Quick Step) + 0:11

3. Egan Bernal (Kol, Ineos Granadiers) 0:16

4. Aleksandr Vlasov (Rus, Astana-Premier Tech) 0:24

5. Louis Vervaeke (Bel, Alpecin-Fenix) 0:25

6. Hugh Carty (VB, EF Education-Nippo) 0:38

7. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) 0:39

8. Giulio Ciccone (Ita, Trek-Segafredo) 0:41

9. Dan Martin (Irs, Israel Start Up Nation) 0:47

10. Simon Yates (VB, BikeExchange) 0:49

50. Matej Mohorič (Slo, Bahrain Victorious) 20:15

91. Jan Tratnik (Slo, Bahrain Victorious) 41:04

