Mohorič znova na zmagovalnem odru

Nemški kolesar Nikias Arndt (DSM) je slavil zmago na peti etapi dirke po Poljski. Na trasi od Chocholowa do Bielsko-Biale (172,8 km) je bil v šprintu manjše skupine za las hitrejši od slovenskega asa Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki po petih etapah za skupnim vodstvom zaostaja le še za dve sekundi.



V skupni razvrstitvi je Mohorič zadržal drugo mesto in se povsem približal vodilnemu Portugalcu Joau Almeidi (Deceuninck Quick Step), ki je danes pristal na nehvaležnem četrtem mestu. Skupno tretji je še naprej Italijan Diego Ulissi (UAE Emirates), ki za Almeido zaostaja za 14 sekund.



V zaključnem delu današnje etape so ritem narekovali člani Ineos Grenadiers za domačega matadorja Michala Kwiatkowskega (Ineos Grenadiers), Mohorič pa je bil ves čas blizu najboljših. V zadnjih 600 metrih je prišlo do padca, ki je odnesel več kolesarjev, 26-letnik iz Podblice v Zgornji Besnici pa je v zahtevnem šprintu po prebijanju iz ozadja zaostal le za Arndtom, in sicer le za četrt sprednjega kolesa. Tretje mesto je danes osvojil Italijan Stefano Oldani (Lotto Soudal).



Mohorič je tako potrdil vrhunsko formo. V prvi etapi je bil deveti, v tretji se je izkazal s tretji mestom, v zadnjih dveh etapah pa je navdušil z drugima mestoma. Do konca dirke po Poljski sta ostali še dve etapi, odločilna pa bo bržčas jutrišnja šesta, ko bo na sporedu vožnja na čas. Kolesarje čaka 19,1 km dolg ravninski kronometer v Katovicah. V nedeljski zadnji povsem ravninski etapi ni pričakovati večjih sprememb.

