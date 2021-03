Mohoriču je Belgijec na klancu vzel zmago

Adam Yates je bil nepremagljiv. FOTO: Josep Lago/AFP

Van Aert dobil Gent-Wevelgem

Belgijec Wout Van Aert je zmagovalec enodnevne klasične kolesarske preizkušnje svetovne serije Gent-Wevelgem. Kolesar ekipe Jumbo Visma, moštveni kolega Primoža Rogliča, je bil najmočnejši v sprintu sedmerice, v katerem je premagal Italijane Giacoma Nizzola, Mattea Trentina in Sonnyja Colbrellija, peti je bil Avstralec Michael Matthews. Edinega slovenskega predstavnika Luke Mezgeca (Team BikeExchange) po 247 kilometrih ni bilo med najboljšimi.

Yates je dobil 100. dirko po Kataloniji. FOTO: Josep Lago/AFP

Slovenski kolesar(Bahrain Victorious) je zadnjo etapo dirke svetovne serije po Kataloniji končal na drugem mestu. Na 133 km dolgi trasi po Barceloni ga je v zaključku strl Belgijec(Lotto Soudal). Skupno je na dirki zmago slavil Britanec(Ineos Grenadiers).Tradicionalna etapa po Barceloni je za konec letošnje dirke po Kataloniji znova postregla z zanimivim razpletom. Odvijali sta se dve dirki, ena za etapno zmago, druga pa za skupno razvrstitev. Glavnina je pred zaključnim krožnim delom trase po Barceloni uvidela, da 32 ubežnikov do cilja ne bo mogla ujeti, in se osredotočila na boj za visoka mesta v skupnem seštevku dirke. Vse napade tekmecev, predvsem Španca(Movistar), je zanesljivo odbil Yates.Dobil je četrto etapno dirko v karieri, prvo po lanski dirki po ZAE, kjer je ugnal slovenskega asa. Tudi drugo in tretje mesto v skupnem seštevku je pripadlo kolesarjema Ineos Grenadiers. Avstralecje zaostal 45 sekund, Britanecpa 49. Danes so vsi favoriti prišli v cilj 1:46 minute za zmagovalcem.»To je res lep dan zame. Dve leti nazaj sem bil v skupnem seštevku tu drugi, tokrat pa mi je uspelo zmagati. Gre za posebno zmago,« je po 100. izdaji dirke po Kataloniji dejal 28-letnik iz Buryja v Angliji. »Kot ekipa nismo pričakovali tako dobrega rezultata, ampak to je le odraz naših ambicij, obenem pa smo vsi trije v sijajni formi,« je še dodal tokrat boljši od dvojčkov Yates. Njegov brat(Team Bike-Exchange) je bil v skupnem seštevku deveti.V ospredju sta v pravem trenutku neodločnost in spogledovanje v skupini izkoristila Mohorič in De Gendt. Napadla sta v prvem od šestih krogov in si hitro privozila več kot minuto prednosti. Sodelovanja v ozadju ni bilo, Slovenec in Belgijec pa sta se udarila za sedmo etapo.Trasa je bila pisana na kožo 26-letnemu Kranjčanu z vratolomnim spustom po kratkem in strmem vzponu na Montjuic. A ravno tam je napadel Belgijec in ušel Mohoriču. Dobil je 16. etapo v karieri, Mohorič pa je z zaostankom 22 sekund v cilju ostal pri 11. Na dirki, ki jo je končal na skupno 50. mestu (+34:49), je bil dvakrat šesti, in sicer v prvi in peti etapi, v zadnji pa je bil malenkost premočan De Gendt. Edini preostali slovenski predstavnik v Kataloniji je bil(Bahrain Victorious). Zaradi bolezni je odstopil pred četrto etapo.»Zares sem si želel dirkati tukaj, a lani to ni bilo mogoče zaradi pandemije novega koronavirusa. Vedno se rad vračam sem, na začetku preizkušnje pa mi ni šlo. Prvi dnevi niso bili najboljši, danes pa sem bil res v dobri formi. Nekaj posebnega je zmagati v tem mestu,« je po drugi zmagi v Barceloni na tej dirki dejal izkušeni Belgijec. Dotaknil se je tudi dvoboja s slovenskim tekmecem.»Vedel sem, da v spustu Matej pridobi veliko časa. Vedel sem, da bom moral napasti in se ga otresti, saj bi se me sicer on na spustu. Videl sem, da malce popušča v tempu na zadnjem vzponu, zato sem dal vse od sebe in uspelo mi je,« je še dejal zmagovalec zadnje etape.