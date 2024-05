Na 19. etapi Gira smo gledali dirko na dirki

Medtem ko je bil zmagovalec 19. etape že zdavnaj na cilju, se je v glavnini odvijala druga dirka. Med sabo so obračunavali kolesarji od drugega do desetega mesta v skupnem seštevku. Geraint Thomas je bil nepreviden in je padel. Moral je zamenjati kolo, a ga je skupinica, ki je še ostala okoli rožnate majice počakala.

Tako je potekala 19. etapa v živo:

Gledali smo dirko na dirki. Prvi del etape je zaznamovala skupina z 18. kolesarji, vendar so se že na prvem od treh kategoriziranih klancev razbili na več skupinic. Glavnina z rožnato majico ni reagirala, ker med ubežniki ni bil nihče nevaren za prvo deseterico v skupnem seštevku.

Med ubežniki je bil tudi Jan Tratnik, ki je že pred startom v Moretglianu napovedal boj za etapno zmago. Žal danes ni imel pravih nog, ko temu rečejo kolesarji, težave je imel že na prvem klancu, na koncu je le končal na odličnem sedmem mestu.

Med vsemi ubežniki je imel največ moči Italijan Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), ki je pokazal odlično dnevno formo, skočil tam, kjer je bilo najtežje na zadnjem klancu, potem pa samo še povečeval prednost.

Drugi je v cilj prišel Španec Pelayo Sanchez (Movistar), tretji pa zmagovalec 17. etape mladi Nemec Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).



Glavnina, ki je pred zadnjim klancem zaostajala 16 minut, je prav tako razpadla na več skupinic, vendar vsi, ki še upajo za dober skupni seštevek, so bili na cilju skupaj. Vse moči so varčevali za jutrišnjo odločilno etapo.

Rezultati 19. etape:

1. Andrea Vendrame

2. Pelayo Sanchez + 0.54

3. Georg Steinhauser + 1.07

4. Jhonathan Narváez + 2.27

5. Luke Plapp

6. Simone Velasco + 2.30

7. Jan Tratnik

8. Michael Valgren

9. Julian Alaphilippe + 2.32

10. Quinten Hermans + 3.52

Mortegliano je bil danes poln slovenskih navijačev. FOTO: Luca Bettini Afp

Skupni vrstni red po 19. etapi:



1. Tadej Pogačar

2. Daniel Felipe Martínez + 7.42

3. Geraint Thomas + 8.04

4. Ben O’Connor + 9.47

5. Antonio Tiberi + 10.29

6. Thymen Arensman + 11.10

7. Romain Bardet + 12.42

8. Einer Rubio + 13.33

9. Filippo Zana + 13.52

10. Jan Hirt + 14.44



Jutri je dan D za celo prvo deseterico v skupnem seštevku



Predzadnja etapa Gira je gorska preizkušnja dolga 175 kilometrov s štartom v Alpagu in ciljem v Bassano del Grappa. Zagotovo je to odločilna etapa za končni vrstni red.

Kar dvakrat bodo morali čez vzpon Monte Grappa. Ta etapa je tudi blizu Sloveniji, zato pričakujemo veliko število naših navijačev.

Se bodo mogoče ponovile lanske Višarje? Vzpon na Monte Grappo je dolg 18 kilometrov, povprečni naklon pa je 8-odstoten. Ampak, dvakrat 18 kilometrov klanca na predzadnji etapi tritedenske dirke?

Organizator je očitno izgubil kompas, ko gre za določanje težavnosti etap. Cilj je po dolgem spustu, kar spet predstavlja izredno nevarnost za vse, ki se bodo še borili za skupni seštevek.