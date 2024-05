Vandrame s sanjsko vožnjo do sanjske zmage, Tratnik ni zdržal

Spremljamo v živo

17:02

Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) se ne pusti ujeti, še vedno ima minuto prednosti pred Steinhauserjem.

16:57

Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) se je sam podal v lov na Andrea Vendrameja (Decathlon AG2R La Mondiale), še 10 km do cilja, 3 km do gorskega cilja.

16:55

Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) ima minuto prednosti pred skupino, v kateri so: Julian Alaphilippe (Soudal QuickStep), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Pelayo Sanchez (Movistar), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) in Luke Plapp (Jayco Alula), Tratnikova skupina zaostaja poldrugo minuto za ubežniki, 12 km pred ciljem, glavnina zaostaja 14:37.

16:50

»To bo ikonična etapa blizu Slovenije, tako da pričakujem veliko slovenskih navijačev. Bomo videli, če bom še petič zmagal v rožnati majici,« je Pogi rojake povabil v soboto, na zadnjo veliko predstavo pred romanjem v Rim.

16:45

Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) še vedno solira. Lovijo ga:

Julian Alaphilippe (Soudal QuickStep), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Pelayo Sanchez (Movistar) in Luke Plapp (Jayco Alula), 40 sekund za njimi je sam Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). Tratnikova skupina zaostaja minuto.

16:40

Tudi danes ne gre brez dežja na Giru! Ubežniška skupina je razpadla na prafaktorje ... Vendrame ima samo nekaj sekund prednosti pred Alaphilippom, Narvaezom, Sanchezom in Plappom, potem sledi Hermans, ki zaostaja 20 sekund za ubežnikom in potem 40 sekund za ubežnikom še pet kolesarjev, med katerimi je Tratnik. Še 22 km do cilja.

16:36

Miguel Indurain bo spal v hotelu na Brdu pri Kranju. To je bila za slovenske ljubitelje kolesarstva večja novica kot to, da je Giro zavil v Slovenijo.



16:32



16:30

Andrea Vendrame je skočil iz Alaphilippove skupine in zdaj solira 26 km pred ciljem. Do cilja cesta pelje vseskozi navzgor. Tratnik zaostaja že 45 sekund, glavnina pa skoraj 13 minut.

16:26

Tri ubežniške skupinice se lovijo med sabo, Tratnik še vedno zaostaja pol minute za sedmimi kolesarji, ki jih vodi Alaphilipe, z njimi je tudi Steinhauser.

16:22

Za ubežniki je še drugi kategorizirani klanec Sella Valcalda, ki sodi v 3. kategorijo.

16:18

Štirje kolesarji imajo 35 sekund prednosti pred Tratnikovo peterko, potem sta zadaj še dva kolesarja, glavnina zaostaja 11:20, 35 km pred ciljem.

16:14

Alaphilippe tudi danes misli resno ...



16:09

Tratnikova skupinica se približuje Alaphilippovi v ospredju, samo še 15 sekund jih loči. Ampak, Alaphilippe se boji Tratnika, zato je prej pospešil, da ga Jan ne bi ujel.

16:04

Današnja etapa poteka tudi čez mesto San Daniele, kjer je leta 2020 Tratnik zmagal na 16. etapi Gira. Torej, danes nima izgovorov, bi lahko dejali, kajne? Ampak ne kaže mu ravno najbolje, klanec Duron je bil prehud zanj, za vodilno skupinico, v kateri pet kolesarjev zaostaja 45 sekund.

15:59

Tratnik ima danes ogromno navijačev ob trasi.



15:55

Na begu so: Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Jasper Stuyven, Edward Theuns (Lidl-Trek), Pelayo Sanchez (Movistar), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Luke Plapp in Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Mattia Bais (Team Polti Kometa), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Mikkel Honoré, Georg Steinhauser, Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Dries De Pooter (Intermarché-Wanty), Jan Tratnik, Tim Van Dijke (Team Visma | Lease a Bike) in Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Glavnina zaostaja že 10 minut!

15:50

Tudi Pogačar je pred startom izjavil, da ima občutek, da je današnja etapa idealna za Jana Tratnika. Zaenkrat mu kaže dobro. Ubežniki so že na klancu Duron, najtežjem na današnji etapi. Dolg je 4,4 kilometra, povprečni naklon pa je kar 9,6-odstoten. Sodi v 2. težavnostno kategorijo.

15:45

Ena izmed mnogih slovenskih navijaških skupinic.



Slovenci na startu 19. etape. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

15:40

Peloton gre proti severu v smeri Alp. Že uvodni kilometri bodo zagotovo mamljivi za beg večje skupine. Najtežji klanec v tej etapi je prelaz Duron.

Dolg je 4,4 kilometra, povprečni naklon pa je kar 9,6-odstoten. Sodi v 2. težavnostno kategorijo. Potem sledi še Sella Valcalda, ki sodi v 3. kategorijo in potem že Cima Sappada, 8,5-kilometrski vzpon, ki je proti vrhu vse bolj strm.

Potem sledi spust, dolg šest kilometrov, a do cilja sledi še neugoden vzpon. Favoriti se bodo najbrž pomerili prav na tem zadnjem vzponu, kajti varčevali bodo moči za jutrišnjo odločilno etapo, ki bo postavila piko na i letošnjega Gira.

15:35

Bili smo na startu današnje 19. etape v Morteglianu, ki je pokal po šivih od slovenskih navijačev. In tam je Tratnik izjavil, da bo danes dal vse od sebe in poskušal zmagati.

Hribovita 19. etapa od Mortegliana do Sappade je dolga 155 kilometrov. Če pogledamo profil trase, bi jo raje označili za gorsko in ne samo za hribovito etapo.

15:30

Tako kot je obljubil, Tratnik je med ubežniki. Na begu je kar 18 kolesarjev, glavnina pa zaostaja celih 8 minut! 60 km pred ciljem.