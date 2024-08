Ne dvomim o tem, da bi Pogačar v Parizu osvojil zlato

V nadaljevanju preberite:

Danes ga poznamo kot strokovnega komentatorja Eurosporta, včasih je bil eden najbolj priljubljenih kolesarjev v karavani. Njegov rek »Shut Up Legs« je požel svetovno slavo, Jens Voigt pa še danes ničesar ne skriva pred tekmeci. In zato je vrhunski sogovornik pred sobotno cestno dirko kolesarjev na olimpijskih igrah v francoski metropoli, za kolesarsko srenjo prepoznavni zadnji točki Toura, tokrat pa prizorišči olimpijskega praznika.

Gospod Voigt, dirka na olimpijskih igrah je specifična, praktično nihče ne ve, kaj pričakovati v Parizu. Kaj pa pričakujete vi?

Po mojem mnenju je ta dirka čista napaka, na štartu je le 90 kolesarjev, od tega je polovica eksotov. Lahko bomo srečni, če bo dirko končalo 10, 15 kolesarjev, trasa je zelo težka. Če bi odrezali 50 kilometrov, ne bi bili za nič prikrajšani. Kaj se bo zgodilo, če gre že na začetku naprej v pobeg 20 kolesarjev? Nihče več jih ne bo ujel in dirke bo po petih minutah konec.

Koga pa vidite kot glavnega favorita za zlato kolajno?

Upam, da se motim in bo dirka zanimiva, a na papirju služi kolesarjem, kot je Mathieu van der Poel, tudi Remco Evenepoel bo nevaren. Kolesarji s Toura imajo formo in vzdržljivost, a ne bo veliko tekmovalcev končalo dirke. Ta dolžina bo težava za vse, tudi za najboljše atlete je to preveč, samo ena dirka na leto je tako dolga. Bojim se, da dirka ne bo dobra za gledalce.

Forma Van der Poela na Touru še ni bila vrhunska.

Mislim, da je načrtoval, da bo v Franciji boljši, po drugi strani pa je morda ravno prav za OI tempiral formo in na Touru še ni pokazal vsega, česar zna. Če kaj, nam je Mathieu v minulih letih že pokazal, da zna odlično tempirati formo za največje dirke v sezoni.