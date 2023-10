Ne na Touru, Matej Mohorič na makadamu uresničil otroške sanje

V nadaljevanju preberite:

Matej Mohorič ima kot vsak zaljubljenec v kolesarstvo srečo, da živi v času izjemnih podvigov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, kot slovenski profesionalec pa tudi smolo, da njegovi dosežki ne pridejo toliko do izraza, čeprav so izjemni. Moho je slovenskemu kolesarstvu dal prvi mavrični majici na cesti in krstno zmago na največjih italijanski klasiki Milano–Sanremo, minuli konec tedna še naslov svetovnega prvaka na makadamu, ki zanj ni vreden nič manj kot etapni uspehi na Touru.