Mohorič, kralj minimalnih razlik, je osvojil še Poljsko

Po včerajšnjem trilerju v vožnji na čas, ko je Matej Mohorič zadržal 74 stotink sekunde naskoka pred Joaom Almeido in posledično ohranil tudi rumeno majico, je bila na dirki po Poljski na vrsti še šprinterska zadnja etapa. Na njej sta bila dva leteča cilja, na katerih so bile na voljo odbitne sekunde, zato je bilo dirkanje pričakovano zelo napeto.

V prvi polovici etape kolesarji UAE Emirates niso dovolili pobega, da bi Almeida morda uspel presenetiti Mohoriča na letečem cilju, a se nosilec rumene majice ni dal. Za pol kolesa je bil hitrejši od Portugalca in tako za sekundo povečal svojo prednost v skupnem seštevku. Po tem se je Almeida vdal, ubežna trojica se je odlepila in med seboj obračunala na drugem letečem cilju, boja za rumeno majico pa je bilo konec.

Slavje Mohoriča v cilju, dirka po Poljski je njegova. Foto Bahrain Victorious

Mohorič je moral le še varno priti do cilja v Krakowu in to mu je tudi uspelo, šprint pa je dobil Tim Merlier. Almeida je zasedel končno drugo mesto v skupnem seštevku, tretjega pa je kljub padcu v zaključku današnje etape zadržal domači adut Michal Kwiatkowski.

Za Mohoriča je to četrta zmaga v profesionalni karieri v skupnih seštevkih dirk. Prvo je dosegel leta 2018 na BinckBank Touru (dirka po Beneluksu), istega leta je slavil še na dirki po Nemčiji, pred letošnjo dirko po Poljski pa je lani jeseni dobil še Cro Race na Hrvaškem. Zanimivo, na vseh štirih dirkah je bila razlika zelo majhna: v Beneluksu je imel pet sekund prednosti pred Michelom Matthewsom, v Nemčiji šest pred domačim adutom Nilsom Polittom, na Hrvaškem eno pred Jonasom Vingegaardom in tudi danes eno pred Almeido.

Mohorič je res kralj napetih enotedenskih dirk, po napovedih pa bo imel novo priložnost že v zadnjem tednu avgusta, ko bo dirkal na dirki Renewi Tour, kakor se zdaj imenuje dirka po Beneluksu.