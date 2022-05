Nibali v rodni Messini napovedal konec kariere

Italijanski kolesarski zvezdnik, 37-letni Vincenzo Nibali, je po koncu pete etape kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Messini, njegovem rojstnem kraju, napovedal, da bo po koncu sezone končal svojo športno pot. »Dolgo časa sem čakal to etapo, da sem prišel na mesto, kjer se je vse skupaj začelo. Dobro se spominjam, ko sem kot 15-letni deček odšel od tu, od takrat pa se je zgodilo veliko lepih in tudi manj lepih reči. Zmage, a tudi porazi in poškodbe. Zdaj pa je čas, da napovem slovo, srečen sem, da ga lahko v domačem kraju,« je s solzami v očeh prisotnim novinarjem dejal priljubljeni morski pes, kot je njegov vzdevek.

Nibali je izrazil obžalovanje, da je na letošnji etapi že v prvi gorski etapi, vzponu na Etno, izgubil realne možnosti za boj za visoko uvrstitev, a pravi, da se ne bo predal. »Včeraj je bil zame in za vso ekipo Astane težak dan. Veliko smo izgubili, toda še imam čas, da vsaj nekaj nadomestimo. Jasno je, da nisem več pripravljen, da bi zmagal, to že dolgo vemo, a vseeno upam, da bom vsaj blizu najboljšim,« na Giru še ni vrgel puške v koruzo italijanski veteran, ki bo, kot sam pravi, najbrž letos nastopil tudi na Touru. V svoji karieri je dvakrat dobil Giro, po enkrat pa Tour in Vuelto.