Ob boku Pogačarja v trenutkih največjega slavja, zdaj se umika

V letu 2022 bo v kolesarski karavani spet zazevala velika vrzel. Zaradi zdravljenja raka se namreč umika direktor ekipe UAE Team Emirates Allan Peiper. Avstralec je v zadnjih letih že opravljal kemoterapije, o boju z zahrbtno boleznijo pa je zdaj odkrito priznal, da mu onemogoča nemoteno opravljanje njegovega dela. Raka prostate so mu diagnosticirali leta 2015, štiri leta kasneje pa so ga odkrili tudi na pljučih.

Peiper se je ekipi UAE, katere člana sta poleg športnega direktorja Andreja Hauptmana seveda tudi slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Jan Polanc, leta 2019 priključil iz vrst BMC Racinga kot športni direktor, a se je zaradi zdravstvenih težav že spomladi umaknil. Za leto 2022 so pri UAE Team Emirates predvidevali, da bo prevzel vlogo svetovalca, a so v ponedeljek potrdili, da se bo povsem posvetil zdravljenju.

Peiperja so pri VeloNews izpostavili kot enega najboljših taktikov v karavani. »Lanske dirke po Franciji ne bi dobili brez Allana,« je denimo pred štartom letošnje preizkušnje izjavil športni direktor ekipe Joxean Matxin. Skupaj sta iz avtomobila spremljala lanski neverjeten preobrat Pogačarja, ki je na gorskem kronometru nadoknadil zaostanek za rojakom Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in si zagotovil svojo prvo rumeno majico v karieri. Peiper je, čeprav ni bil fizično prisoten na letošnji dirki, iz domače sobe v Belgiji pošiljal PowerPoint predstavitve za jutranje sestanke in bil ves čas v stiku z Matxinom, Hauptmanom in drugimi, ki so Pogačarja ponesli do druge zaporedne zmage na francoski pentlji.

»Zdravljenje raka, ki sem ga prestajal v zadnjih šestih letih, me je psihično in telesno izmučilo. Do te mere, da čutim, da ne morem opravljati službe tako, kot bi si želel,« je v izjavi za javnost dejal Peiper. »Zadnja tri leta pri ekipi UAE Team Emirates so bila prekrasna izkušnja. Ekipa me je vzela pod svoje okrilje, zavedajoč se moje bolezni, vseeno pa mi je ponudila priložnost, izjemno podporo in razumevanje, za kar sem jim resnično hvaležen.«

Gianetti: Lahko se vrne takoj, ko se mu bo zdravje izboljšalo

Nekdanji kolesar, nastopal je za Peugot in Panasonic, je prvič direktorsko vlogo opravljal pri Lotto Soudalu leta 2005, nato je deloval tudi pri ekipah T-Mobile/High Road, Garmin-Sharp in BMC Racing. Po tem, ko je izpustil večji del leta 2019 v novi službi pri UAE, je lani bdel nad podvigom Pogačarja in njegovo prvo zmago na dirki po Franciji.

»Čeprav se umika, bo Allan vedno član naše ekipe. V teh treh letih smo se vsi veliko naučili od njega. Njegov profesionalizem, predanost in znanje so bili neprecenljivi za ekipo in vsi smo zelo hvaležni za to, kar je naredil. Želimo mu vse najboljše in ga podpiramo v njegovem najnovejšem boju, za katerega vsi vemo, da se ga bo lotil z enakim zanosom in odločnostjo kot vedno. Allanovo mesto v ekipi bo tu za vedno, vrata so mu odprta in lahko se vrne takoj, ko se mu bo zdravje izboljšalo,« je izjavil šef ekipe Mauro Gianetti.