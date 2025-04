Pogačar danes spet na kolesu: v Ardene se vrača po trojno krono

V nadaljevanju preberite:

Tekmeci in prizorišča dirk se spreminjajo, stalnica letošnje sezone velikih enodnevnih dirk pa je Tadej Pogačar (UAE). Marca smo ga spremljali v Italiji na Strade Bianche in Milano–Sanremo, v zadnjih tednih na severnih klasikah po Flandriji in Pariz–Roubaix, pred njim pa je še ardenski trojček, s katerim bo končal pomladanski del sezone. Če bo šlo vse po njegovih načrtih, bo priprave za Tour začel po treh zaporednih zmagah.

Dvoboji z Mathiuejem van der Poelom (Alpecin Deceuninck) v Sanremu, Flandriji in Roubaixu, ki jih je Nizozemec tokrat dobil z 2:1 v zmagah, so »zamrznjeni« vsaj do prihodnje pomladi, Pogačarja zdaj čaka druga garnitura rivalov, ki upajo, da se bodo z njim lahko kosali na številnih kratkih, vendar ostrih ardenskih vzpetinah.