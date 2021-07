Pogačar je šel v Gardaland, ne na Tour

V nadaljevanju preberite:

Žgoče poletno sonce in neskončni razgledi na pobeljene alpske vršace. Takšna je idealna podoba Toura, ki že več kot stoletje navdušuje ljubitelje kolesarstva po vsem svetu. Številni slovenski navijači je minuli konec tedna niso doživeli, pričakala jih je drugačna dirka po Franciji, deževna in mrzla, skoraj zimska sredi poletja. Samo za vzdržljive. Tako na cesti kot ob njej.



V vseh vlogah so se Slovenci izkazali kot pravi kaveljci, morda so se nalezli mantre, da bolj ko je mokro in hladno, boljši je Tadej Pogačar. Navijači so v dveh alpskih etapah več ur vztrajali najprej na vzponu na 1618 metrov visoki Col de la Colombière v sobotni osmi etapi in nato še na poti proti 2107 metrov visokemu cilju devete etape v Tignesu. V obeh dneh so doživeli vse štiri letne čase, soparno poletno jutro, nato pa temperaturne ter padavinske vzpone in padce, ki so v garderobi zahtevali vse od kratkih hlač do zimske bunde.