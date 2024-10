Pogačar: Kar se bo zgodilo od tu naprej, bo le bonus

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) se bo prvič v mavričasti majici svetovnega prvaka predstavil jutri na dirki po Emiliji. Na razgibani trasi s slovitim vzponom na San Luco se bo 26-letni as s Klanca pri Komendi med drugim pomeril tudi z rojakom in nespornim kraljem te preizkušnje Primožem Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe) ter Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step).

Tokrat 215,3 km dolga trasa med Vignolo in San Luco se bo začela ob 11.15 in končala dobrih pet ur pozneje. Kolesarje v prvem delu čaka nekaj daljših klancev, odločitev pa bo kot vselej padla na krožni trasi po Bologni oziroma v štirih krogih po prihodu v mesto pod San Luco (1,8 km/10,8 %).

Sloviti klanec v Bologni so letos odpeljali tudi na dirki po Franciji, vendar tedaj zgolj enkrat. Tokrat ga bodo petkrat, nesporni kralj zadnjih let tam pa je Roglič. Šampion iz Strahovelj pri Kisovcu je tam zmagal trikrat (2019, 2021, 2023), večkrat je slavil le Italijan Costante Girardengo, in sicer petkrat med letoma 1918 in 1925.

Roglič je lani v šprintu navkreber prepričljivo ugnal drugouvrščenega Pogačarja, ki je v dosedanjih treh poskusih na tej dirki vselej ostal praznih rok. Dvakrat zapovrstjo je bil drugi, leta 2021 pa preizkušnje zaradi težav z zdravjem ni končal. Tokrat na dirko po Emiliji prihaja poln samozavesti – tudi zaradi mavričaste majice, ki si jo je želel vrsto let. »Ta del leta mi je vselej zelo pri srcu, zdaj pa bo ta občutek z mavričasto majico še bolj poseben,« je v izjavi za svoje moštvo dejal Pogačar.

Primož Roglič je kralj dirke po Emiliji. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Pogačar: Konec sezone je res lep

»Kar se je zgodilo v Zürichu, predstavlja uresničitev mojih sanj. Kar se bo zgodilo od tu naprej, bo le bonus. Glede na sezono, ki jo imamo za sabo z ekipo, bomo seveda pritiskali do zadnje dirke in skušali obdobje končati na vrhu. Konec sezone z italijanskimi klasikami je res lep, prinaša zanimivo dirkanje in skušali se bomo kar najbolje odrezati,« je še dodal prvi kolesar svetovne lestvice.

Konkurenca bo v okolici Bologne zelo močna. Ob Pogačarju in Rogliču so na štartnem seznamu tudi Evenepoel, Španec Enric Mas (Movistar), ki je pred dvema letoma Pogačarja na San Luco ugnal za 11 sekund, Irec Ben Healy (EF Education-EasyPost), Kanadčan Michael Woods (Israel-Premier Tech), Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) in številni drugi.

Velika večina kolesarjev se bo po dirki po Emiliji podala v Varese, kjer bo v torek na vrsti preizkušnja po treh dolinah Vareseja, 12. oktobra pa bo sledil še vrhunec italijanskih enodnevnih klasik z dirko po Lombardiji.

Na spomeniku odpadajočega listja je Pogačar slavil zmago v zadnjih treh sezonah, z morebitno četrto zapovrstjo pa bi se v tem pogledu izenačil s slovitim domačinom Faustom Coppijem. Ta je bil najboljši v letih 1946, 1947, 1948 in 1949, rekordno peto zmago pa je vknjižil pet let pozneje.