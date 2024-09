Eddy Merckx: Tadej Pogačar bi premagal tudi mene

V nadaljevanju preberite:

»Prepričan sem bil, da je Tadej storil taktični samomor. Z Mathieujem van der Poelom sva se spogledala in si mislila, da je njegov napad norost. Nekaj izjemnega je, da je zdržal v ospredju, saj smo se hitro podali v lov za njim. Temu ne gre veliko dodajati,« je Remco Evenepoel orisal nejevero, s katero so tekmeci na SP v Zürichu pospremili napad Tadeja Pogačarja 101 kilometer pred ciljem. Za vse druge bi se ta poteza bržčas končala klavrno, za 26-letnika s Klanca pri Komendi se je zmagovito, njegova norost je postala genialnost in tudi zato se mu danes priklanja ves kolesarski svet.