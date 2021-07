Pogačar ni Armstrong

V nadaljevanju preberite:

Vsi kolesarji so dopingirani. To je mantra, ki se vrtenja pedal drži že desetletja. Zgodovina tega športa je resda prepletena z nečednim početjem. Predvsem devetdeseta leta minulega stoletja in leta po prelomu tisočletja so bila prepojena z uporabo eritropoetina, zloglasnega EPO, brez katerega bojda v tistem obdobju ni bilo mogoče zmagati na veliki dirki. To pa še ni razlog, da bi dvomili o dosežkih sedanjih kolesarskih rodov, pravi David Walsh.