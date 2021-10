Pogačar razume dvomljivce in sporoča: Sem dober fant, ki ne ubira bližnjic

Tadeja Pogačarja so pri dnevniku As predstavili kot kolesarja, za katerim je »izjemno leto 2021« s 13 zmagami, med katerimi je seveda najbolj odmevalo njegovo drugo zaporedno slavje z rumeno majico v Parizu na cilju dirke po Franciji. Zmagal je tudi na dveh spomenikih v Liegeu in Lombardiji, na olimpijskih igrah pa je osvojil bronasto kolajno. Za madridski športni dnevnik je spregovoril po predstavitvi trase Toura 2022, ki se bo 1. julija začel na Danskem.

Kot zmagovalec Tourov 2020 in 2021 ste bili v središču pozornosti na predstavitvi dirke z letnico 2022. Kakšna se vam zdi?

Nudi različne alternative in vse tipe terenov: vožnja na čas, ravnine, kjer obstaja nevarnost vetra, vožnjo po kockah, srednje visoke gore, eksplozivne vzpone, tradicionalne postanke ... Všeč so mi izzivi, boril se bom še za en naslov in poleg tega se začenja tudi Tour Femmes, kjer bo Urška (partnerica Žigart, op. a.) z ostalimi dekleti dobila priložnost.

Dirkam z lakoto, tako kot je svojčas Eddy, to pa bom počel odgovorno in počaščen zaradi njegovih besed.

Tadej Pogačar o pohvalah Eddyja Merckxa

Debitirali ste v Lombardiji in sezono zaključili z drugim spomenikom in kot najuspešnejši v letu 2021 s 13 zmagami (izenačen s Primožem Rogličem in Woutom Van Aertom).

Res nimam besed. Kot mlad fant sem nastopil na dirki Piccolo Lombardia in bil sedmi. Od takrat in po nastopih na drugih enodnevnih dirkah vem, da sem lahko na takšnih preizkušnjah dober. Vseeno je bilo zelo težko. V drugem delu sezone je bila moja forma spremenljiva, bili so dobri dnevi in tudi takšni manj briljantni. V tem pogledu se moram izboljšati.

Glede na vašo analizo se zdi, da se ne želite osredotočiti le na Tour, temveč na zmagovanje skozi vso sezono.

Da, res je tako. Na etapnih dirkah dam vse od sebe iz dneva v dan, a rad imam klasike. Gre za drugačen slog iskanja zmag, iz leta v leto nikoli ne veš, kaj bi se lahko zgodilo, spreminjajo se tudi trase. Morda bolj štejeta moč in instinkt, v treh tednih sta pomembnejši regeneracija in ekipa. Moram se še naučiti ... Čeprav me to motivira.

Od kje takšen motiv?

Vsakič, ko si nadenem dres, razmišljam le o tem, da dam sto odstotkov, četudi nisem v najboljšem trenutku forme. Moj šport jemljem resno, želim tekmovati in vedno zmagati, četudi je nekaj običajnega, da vedno ne zmagaš.

Zahvaljujoč uspehom vas primerjajo s (Faustom) Coppijem, (Eddyjem) Merckxom in (Bernardom) Hinaultom.

Ne dirkam zato, da bi pisal zgodovino, temveč zato, da bi iz sebe iztisnil največ in se zabaval. Tudi primerjave mi niso všeč. Poskušam ne razmišljati o teh stvareh, preprosto želim opraviti svoje delo. Ne verjamem, da se je moje življenje po zmagi na dveh Tourih kaj spremenilo. Moja okolica je zdrava, moje dekle, družina in prijatelji, udeleževati se sponzorskih dogodkov ali govoriti z mediji pa je del moje službe. Poskušam tudi zagotavljati avtograme. Navijači nas spreminjajo v zvezde ... Zanje že ena takšna gesta z naše strani pomeni ogromno srečo.

Se bojite, da bi jih preslepili? Razumete, da se okoli tako dominantnih kolesarjev porajajo dvomi?

Razumem to situacijo. Vem, od kje izvira moj šport, čeprav me ne utruja, ko moram govoriti, da je po mojem mnenju kolesarstvo na dobri poti, da si povrne zaupanje navijačev. Govorim zase, sem dober fant, ki ne ubira bližnjic. Upam, da bo občinstvo zaupalo v moje predstave in mojo zbirko naslovov.

Kaj menite o pohvalah Merckxa, ki pravi, da ste sposobni preseči njegove dosežke?

(Razmislek). Ufff ... Dobim kar kurjo polt, ponosen sem. Če nekdo kot je on, ki ga imajo vsi za največjega vseh časov, tako govori o tebi ... Dirkam z lakoto, tako kot je svojčas Eddy, to pa bom počel odgovorno in počaščen zaradi njegovih besed.

Nedavno ste podaljšali do leta 2027.

Da, UAE je stavil name, jaz pa na UAE. Jasno je, da so mi zvišali plačo in za to sem jim hvaležen, a moje predstave in sreča nista odvisni od denarja. Še vedno se imam za fanta, ki se zabava v svojem športu, ki še vedno doživlja podobne občutke kot takrat, ko se je s kolegi vzpenjal oziroma šprintal na otroškem kolesu.

Boste v letu 2022 vse stavili na tretji Tour?

Od treh velikih dirk bo ta zagotovo v mojih načrtih. Za letošnje leto 2021 smo načrtovali Vuelto, toda po Touru in olimpijskih igrah sem bil zelo utrujen. Kdo ve, če bomo leta 2022 uresničili napovedi. Lažje se mi zdi nastopiti na Touru in Vuelti kot Giru in Touru. Giro je zelo zahteven in te lahko izprazni. Želim se vrniti v Španijo in raziskati Italijo, toda Tour je v središču mojih priprav.

Čeprav vas imajo v Parizu že za mednarodno superzvezdo. So vaši uspehi in uspehi Rogliča dovolj, da po priljubljenosti v Sloveniji prehitite Luko Dončića?

(Smeh). Rekel bi, da ne ... Ne poznam ga osebno, povezala sva se le za nekatere dobrodelne projekte, a vidi se, da je zelo dober fant. S kolesom naju ne bi prehitel, a gotovo po priljubljenosti v naši državi in v NBA.