Pogačar, Roglič in Mohorič tudi naslednje leto glavni slovenski aduti

Slovensko kolesarstvo na najvišji svetovni ravni še naprej niza izjemne rezultate zahvaljujoč predvsem Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču ter Mateju Mohoriču. Vsako leto se zdi, da kolesarske pravljice ni moč nadgraditi, a to tezo najboljši vztrajno zavračajo. Tudi leto 2021 ni bilo nič drugačno, obeti za 2022 pa so prav tako odlični.

Slovenci so se še drugič zapovrstjo podpisali pod zmage na vseh tritedenskih dirkah, na katerih so nastopili, seštevek zmag na spomenikih, največjih enodnevnih klasikah, pa se je z ene povišal na tri zmage. Skupno so na najvišji ravni kolesarstva zabeležili 32 zmag, med njimi je tudi olimpijsko zlato, ter 27 drugih in 14 tretjih mest.

Pogačar prepričljivo najboljši kolesar na svetu

Za največ odmevnih uspehov je poskrbel najboljši kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci), najboljši kolesar sezone po izboru Velo Magazina ter športnik leta 2021 v Sloveniji. Govora je seveda o Pogačarju in sanjskem letu 2021, potem ko je po presenetljivi zmagi na dirki po Franciji 2020 letos ubranil rumeno majico. Ta niti za trenutek ni bila vprašljiva, še posebej, ko je zaradi poškodb po dveh grdih padcih moral odstopiti njegov največji tekmec Roglič.

Primož Roglič je bil vnovič najboljši na dirki po Španiji. FOTO: Luis Angel Gomez

Pogačar je na dirki vseh dirk slavil s prednostjo 5:20 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom in upravičil status prvega favorita, in to še preden je sploh iz enačbe odpadel Roglič. Obenem je Pogačar slavil tudi na dveh spomenikih. Po Rogliču v letu 2020 je 23-letnik s Klanca pri Komendi postal drugi Slovenec z zmago na dirki Liege - Bastogne - Liege, proti koncu sezone pa je kot prvi iz dežele na sončni strani Alp dobil še klasiko odpadajočega listja po Lombardiji. Za nameček je v Tokiu na olimpijskih igrah osvojil še bronasto kolajno in v finišu le za las zaostal za Belgijcem Woutom Van Aertom.

Pogačarjeva sanjska sezona vključuje tudi skupni zmagi na dirkah po Združenih arabskih emiratih ter od Tirenskega do Jadranskega morja. V sezoni je zbral 13 zmag ter še desetkrat stal na odru za zmagovalce.

Roglič že večkrat kot feniks iz pepela

Le eno uvrstitev manj na oder za zmagovalce je imel v tej sezoni Roglič, ki je prav tako slavil na 13 preizkušnjah in ob tem zbral še štiri druga in pet tretjih mest.

Dvaintridesetletni Kisovčan je še enkrat več dokazal, da se po padcih pobere močnejši. Po tako fizičnih kot psiholoških udarcih na letošnjem Touru sta dokaz za to zlata kolajna na olimpijskih igrah v vožnji na čas, kjer je tekmecem, na čelu z vsemi najboljšimi v tej disciplini, odščipnil več kot minuto, ter tretji zaporedni naziv kralja španske Vuelte.

Tadej Pogačar na dirki po Lombardiji. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Tako kot je bil Pogačar od tekmecev prepričljivo boljši na Touru, je Roglič svoje najbližje zasledovalce na dirki po Španiji za sabo pustil za 4:42 minute. Na vzponih mu ni bilo para, v vožnji na čas še manj. Posledica je bila prepričljiva zmaga in vpis v anale španske pentlje. Le Španec Roberto Heras se lahko tam pohvali z več zmagami, ima namreč štiri.

V lovu za četrto, če se bo za to odločil, bo imel Roglič, ki je v sredo podaljšal pogodbo z Jumbo-Vismo do konca leta 2025, v prihodnji sezoni bržčas težjega tekmeca kot v preteklih sezonah, saj nastop na Vuelti načrtuje tudi Pogačar.

Roglič je sezono končal kot tretji kolesar lestvice Ucija ter drugi v razvrstitvi za kolesarja leta in drugi v boju za športnika leta v Sloveniji. Vse to pa bo Zasavca gnalo k še boljšim dosežkom v letu 2022. Predvsem pa do doslej izmuzljive zmage na dirki po Franciji. Ta bo na sporedu med 1. in 24. julijem prihodnje leto, na njej pa bo vsaj po za zdaj začrtanem koledarju nastopil tudi Matej Mohorič.

Mohorič (prvič) upravičil visoka pričakovanja iz mladosti

Slovenija ima po njegovi zaslugi tri kolesarje med najboljšo dvanajsterico na lestvici Ucija. Sedemindvajsetletnik iz Podblice je v tej sezoni napravil več korakov naprej in upravičil naziv enega najbolj vsestranskih kolesarjev na svetu. Že pred časom je postal svetovni prvak tako med mladinci kot mlajšimi člani, v letu 2021 pa je dokazal nesporni talent in s štirimi zmagami ter še devetimi drugimi mesti, med njimi tudi skupno drugo mesto na dirki po Beneluksu in Poljski, ter enim tretjim zaprl usta dvomljivcem.

Matej Mohorič je dobil 19. etapo na dirki po Franciji. FOTO: Philippe Lopez/AFP

Kot je v začetku tega meseca dejal Mohorič ob zagonu svoje fundacije MM, bo še naprej zvesto opravljal vlogo pomočnika, ko bo ekipa Bahrain Victoriousa to zahtevala, ima pa tudi lastne ambicije. Izjemno analitični Mohorič, ki velja za velikega misleca v karavani, je letos "preračunal" pot do štirih zmag, od tega kar dveh na dirki po Franciji.

Poleg 19. je pred tem dobil tudi najdaljšo sedmo etapo in dopolnil zbirko zmag z vsake od tritedenskih dirk. Zanimivo, vselej je dobil prav najdaljšo etapo, in sicer na Giru (2018) in Vuelti (2017).

Sedem kolesarjev in tri kolesarke v svetovni seriji 2022

Poleg trojčka veličastnih bo imelo slovensko kolesarstvo tudi v prihodnji sezoni sedem predstavnikov v svetovni seriji. Poleg Pogačarja (UAE Team Emirates), Rogliča (Jumbo-Visma) in Mohoriča so tu še Luka Mezgec (BikeExchange - Jayco), eden najbolj cenjenih pomočnikov v sprinterskih vlakih, Jan Tratnik, vsestranski pomočnik pri Bahrain Victorious, pogodbo za leto 2022 pa imata tudi Jan Polanc pri UAE Team Emirates in Domen Novak pri Bahrainu.

Tudi slovenske kolesarke so v tej sezoni zabeležile zmago na najvišji ravni. To je uspelo Urški Žigart, sicer zaročenki Tadeja Pogačarja pri BikeExchangu. Meseca maja je namreč dobila četrto etapo dirke po Valencii in s tem prišla do največjega uspeha za slovensko kolesarstvo na tej ravni.

Žigartova pa ne bo edina slovenska predstavnica v ekipah svetovne serije. Četudi je italijansko-slovensko ekipo Ale BTC Ljubljana prevzelo bogatejše moštvo UAE Team Emirates oz. bo dirkalo z njihovo licenco, sta pogodbi za leto 2022 z UAE sklenili Urša Pintar in Eugenia Bujak. Tudi ženske letos čaka dirka po Franciji v osveženi in bolj odmevni podobi.