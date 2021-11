Pogačar tako samozavesten, da tekmecem razkriva celo svoje slabosti

Tadej Pogačar je bil zvezdniški gost podkasta nekdanjega zmagovalca dirke po Franciji Gerainta Thomasa. Član ekipe UAE Team Emirates, ki je zmagal na zadnjih dveh Tourih, je po novem uspešnem letu, v katerem je osvojil tudi bronasto olimpijsko odličje in zmagal na dveh spomenikih, zatrdil, da še zdaleč ni nedotakljiv.

»Ne bi se me smeli bati, prav gotovo. To je najpomembneje, zato, ker se lahko v bistvu res hitro zlomim,« je s svojo izjavo presenetil Pogačar. 35-letni Thomas je z ekipo INEOS Grenadiers seveda med glavnimi rivali zvezdnika s Klanca pri Komendi. »Dobro razvijem moč na vzponih, ki niso tako dolgi, a včasih imam na daljših težave in na visoki nadmorski višini ... Mislim, da so to (tekmeci, op. a.) že razvozlali.«

Ustvarjalci podkasta so Pogačarja označili za 'malega pankrta':



Pri spletni strani Cyclingnews so se spomnili, kako je Pogačar na 2400 metrov visokem Col de la Loze v zaključku lanske dirke po Franciji, ki je bila njegova prva v karieri, izgubil nekaj časa v primerjavi z rojakom Primožem Rogličem (Jumbo-Visma), a nato osupnil svet športa z izjemnim preobratom v vožnji na čas. 22-letni Slovenec je na letošnji dirki opravil s konkurenco že v prvi gorski etapi in nato slavil še na dveh, čeprav so mu bili takrat tekmeci precej bližje. Edina črna pika je bila, ko mu je na vrh Mont Ventouxa ušel Jonas Vingegaard.

Thomas: Večina razmišlja, kako bi premagala tega tipa

»Gotovo je za nas težje, če denimo ne bi imeli tako močne ekipe in bi prihajalo do dolgih napadov. Ineos ima denimo veliko vodij, zato lahko preizkusijo veliko reči in poskušajo biti agresivni z velike razdalje in s številnimi kolesarji. Mislim, da me lahko zlomi veliko reči, ali kdorkoli od ostalih kolesarjev. Ni tako zapleteno,« je bil navihan Pogačar.

Thomas je priznal, da Pogačar za karavano predstavlja velik izziv.

»Ko vidiš nekoga, ki je tako močan, veliko ekip verjetno razmišlja: 'Kako premagamo tega tipa?' Zame in za mojo ekipo moram reči, da moraš ostati pozitiven in verjeti v to, da lahko še vedno zmagaš – v čem je sicer smisel? Gotovo je to izziv za nas ostale. Gotovo moraš razmisliti o različnih načinih dirkanja. Nima smisla, da bomo dirkali enako kot prej in zgolj narekovali tempo spredaj, saj bo to voda na njegov mlin. Brez dvoma bo to zelo zanimivo spremljati,« je dejal izkušeni Valižan.

Pogačar se je v zanimivem pogovoru spominjal tudi kolesarskih začetkov in svoje sploh prve dirke, ki jo je končal na zadnjem mestu.

»Bil sem dve ali tri leta mlajši od ostalih v kategoriji in osvojil sem povsem zadnje mesto, a se nisem vznemirjal, vesel sem bil, da je bilo to za mano. Nato sem se iz dirke v dirko izboljševal, a v prvem letu nikoli nisem bil med najboljšimi desetimi. Mislim, da je bil moj najboljši rezultat 15. mesto ali nekaj takega. V drugem in tretjem letu sem začel zmagovati na posameznih dirkah in mislim, da sem se z leti res izboljševal. Zakaj kolesarstvo? Ne vem, prej sem igral nogomet, v prvem letu sem treniral oboje. Ne vem ... Mislim, da sem se bolje počutil z ljudmi, ki so me obkrožali v kolesarstvu. Res sem dobil dobre prijatelje, skupaj smo bili vsak dan, dirkali s kolesi, dirkali drug z drugim, s polnim plinom, se šalili in zganjali norčije. Mislim, da je zaradi teh ljudi, ki so me obdajali, kolesarstvo prevladalo,« je med drugim tudi povedal Pogačar.