Pogačarjev izziv leta 2022 rumena in rdeča majica

Rogovo zlato kolo je za Tadeja Pogačarja bržkone le prva od nagrad po koncu izjemne sezone 2021, po kateri se je znašel v družbi najboljšega v zgodovini Eddyja Merckxa. Veliki Belgijec je pri 26 letih prvič v eni sezoni osvojil tako Tour de France kot spomenika Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji. Šampionu s Klanca pri Komendi je to uspelo pri 23 letih, za piko na i je dodal še bronasto olimpijsko kolajno. Ne namerava pa zaspati na lovorikah. Nov izziv za sezono 2022 je našel v še enem zgodovinskem dosežku, zmagi na Touru in Vuelti.