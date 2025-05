Rogličev pomočnik, 7300 kalorij in dež – kdo je na Giru pridobil največ?

»Skrivalnic je konec, zdaj bomo dobili pravi odgovor na to, kdo ima najboljše noge,« je pred torkovo etapo s skoraj 5000 višinskimi metri napovedoval Derek Gee. Dež je dirko naredil še težjo, na spolzkih cestah je puško v koruzo dokončno vrgel Primož Roglič, sesula se je tudi prevlada ekipe UAE Emirates. Komu pred zadnjimi petimi etapami na Giru kaže najbolje?

Dirka je bila res zahtevna, Wout van Aert je po etapi razkril, da je v vlogi pomočnika Simonu Yatesu porabil kar 7300 kalorij in dodobra izpraznil energijske zaloge. Medtem Italijani razmišljajo predvsem o Giuliu Pellizzariju, ki je postal kapetan Red Bulla in pridobil kar devet mest, za rožnato majico pa zaostaja še dobre štiri minute in pol.

Simon Yates diha rožnati majici za ovratnik. FOTO: Luca Bettini/AFP

Jasno je, da v boju za zmago ni več Juana Ayusa, jasno je tudi, da ekipa UAE Emirates ni več nepremagljiva. »Imel sem dober dan, a ne tako dober kot tekmeci. Juan je že na začetku povedal, da se počuti slabo, verjamem, da bo v naslednjih dneh bolje. Dobro sem se boril, nisem padel, še vedno sem v rožnati. Pričakujem še hujše napade, bomo videli, če bom imel odgovor nanje,« se še vedno vodilni Isaac del Toro zaveda, da ga čaka peklenski zadnji teden dirke.

Najbližje mu je prišel Yates, po napadu na zadnjem vzponu za Mehičanom zaostaja le še za 26 sekund, včeraj jih je pridobil 52. Britanec je bil v prvih 14 dneh Gira nekoliko neopazen, a ni nič storil narobe in je v odličnem položaju, da zgrabi rožnato. Glavni zmagovalec dneva je bil Richard Carapaz, ki na tretjem mestu zaostaja le še 31 sekund in deluje kot najbolj razpoloženi kolesar na dirki.

Profil današnje etape. FOTO: Delo

Nato že pridemo do Geeja, ki z 1:31 zaostanka tudi še ni rekel zadnje v boju za rožnato, zimzeleni Damiano Caruso pa se potihem pripravlja na nov naskok na zmagovalni oder. Giro bo brez dvoma še zanimiv, že danes bi lahko prišlo do novih velikih sprememb v skupnem seštevku, prelaza Tonale in Mortirolo bosta velika izziva. Lahko pa se bodo po peklenskem torku favoriti odločili tudi za sredino "premirje", noge vseh zagotovo še čutijo posledice torkove vojne.