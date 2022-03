Polanc v Italiji takoj med najboljšimi, Grovesu druga etapa v Kataloniji

Od Slovencev na njej nastopa le Jan Polanc, ki je kapetan ekipe UAE Emirates, ki se bo poskušal zoperstaviti slovitim imenom, kot so med drugimi nekdanja zmagovalca Toura Britanca Chris Froome in Geraint Thomas ter Italijan Vincenzo Nibali. V prvi, razgibani (podobne so vse, klancev najvišje kategorije pa ni) etapi sta mu bila od omenjenih enakovredna le Thomas in Nibali, po dobrih 164 kilometrih so ciljno črto prečkala v prvi skupini, ki je prišla v cilj minuto in 14 sekund pred zasledovalci.

Polanc, edini slovenski predstavnik, se za dobro etapno uvrstitev ni potegoval, končal je povsem na repu skupine, na 22. mestu. Zmagal je Švicar Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) pred Ircem Eddiejem Dunbarjem, oba sta si z begom zagotovila dodatne bonifikacijske sekunde, Britancem Ethanom Hayterjem in Nizozemcem Mathieujem van der Poelom. Ob Polancu sta bila iz ekipe UAE Emirates v vodilni skupini še Švicar Marc Hirschi in Kolumbijec Andres Ardila.

V skupnem seštevku ima Schmid šest sekund prednosti pred Dunbarjem, 22 pred Hayterjem, Polanc s 26 sekundami zaostanka zaseda 22. mesto.

Grovesu druga etapa, Hvidebergu skupno vodstvo

Drugo etapo kolesarske dirke po Kataloniji je odločil šprint večje skupine, ki je pripadel moštvenemu kolegu Luke Mezgeca pri ekipi BikeExchange-Jayco Kadenu Grovesu. Avstralec je imel v zaključku več moči od kolesarja ekipe Bahrain-Victorious Nemca Phila Bauhausa, skupno vodstvo pa je prevzel Norvežan Jonas Iversby Hvideberg.

Norvežan si je vodstvo zagotovil na šprintih za bonifikacijske sekunde, v etapi je sicer zasedel 14. mesto. V skupnem seštevku ima sekundo prednosti pred zmagovalcem prve etape Avstralcem Michaelom Matthewsom, ki je tokrat ciljno črto prečkal kot sedmi, v šprintu pa je rojaku in moštvenemu kolegu Grovesu pomagal do zmage.

Klub drugi etapni zmagi pa v avstralski ekipi veselje ni bilo popolno. Za skupino, v kateri je bila večina favoritov, je namreč zaradi trka v glavnini zaostal njihov glavni adut za skupno razvrstitev Britanec Simon Yates, ki zaradi močnega vetra v prsi skupine ni več mogel ujeti in je na cilju zaostal 33 sekund. Isto se je zgodilo še nekaterim lovcem na visoko skupno uvrstitev, kot je na primer njegov rojak Jai Hindley (Bora-hansgrohe). Yates in Hindley vsaj ostaja v konkurenci, kar pa ne velja za Hindleyjeva rojaka Richieja Porta (Ineos Grenadirs), ki je odstopil, in Jacka Haiga (Bahrain-Victorious), ki zaradi bolezni etape niti ni začel.