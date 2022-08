Pred Rogličem tri ključne preizkušnje

V nadaljevanju preberite:

Španec Jesus Herada (Cofidis) je bil junak 7. etape Vuelte, pred katero je bilo jasno, da bo to bitka med ubežniki in ekipami šprinterjev, ki so tokrat potegnili kratko. Primož Roglič (Jumbo Visma) in drugi kandidati za končno zmago so po pričakovanjih poskušali prihraniti čim več moči. Za njimi je bila izjemno zahtevna 6. etapa, ki je v rdečo majico oblekla Remca Evenepoela (Quick Step), pred njimi pa je peklenski konec tedna, ki bi lahko že usodno vplival na razplet dirke.