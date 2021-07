Švicar Bissegger je vodilni na uri resnice

Spremljamo v živo

Mark Cavendish je drugo največje presenečenje na letošnjem Touru. FOTO: Philippe Lopez Afp

FOTO: Benoit Tessier Reuters

Pogi in Ribič, slednji je največje presenečenje letošnjega Toura. FOTO: Thomas Samson Afp

je najhitreje na poti!Danski državni prvak v kronometru Kasper Asgreen je postavil najboljši čas 36:14. Njegova povprečna hitrost je bila 51km/h.je postavil najboljši čas! Za 23 sekund je prehitel Bisseggerja.je štartal!lovenskim uspehom na letošnjem Touru ni videti konca. Niso se ustavili po dveh zaporednih zmagah Tadeja Pogačarja v 17. in 18. etapi, niz je v 19. nadaljeval tudi Matej Mohorič. Slovenija je s petimi zmagami najuspešnejša udeleženka dirke po Franciji, na kateri treh zaporednih zmag kolesarjev iz ene države ni bilo od leta 2016, ko so jih od 6. do 8. etape nanizali Britanci Mark Cavendish, Steve Cummings in Chris Froome. Se obeta slovenski poker? Jutri je na vrsti 30,8 km dolga vožnja na čas v Saint Emilionu.je odlično na poti, ima najboljši prvi vmesni čas.Trenutna razvrstitev:1. Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) 36’37”2. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) +8”3. Fred Wright (Bahrain Victorious) +1’11”4. Max Walscheid (Qhubeka-NextHash) +1’16”5. Anthony Perez (Cofidis) +1’20"Tudiinsta objavila, da je bil to njun zadnji Tour v karieri.se bo danes nasedel na vročem stolu v cilju. Kdo ga sploh lahko premaga? Kung? Van Aert? Pogačar? Vingegaard?Da, nova generacija kronometristov že vlada v Word Touru. Oba, Bissegger in Bjerg sta stara šele 22 let.je prehitelza 8 sekund, najboljši čas je zdaj 36:37, povprečna hitrost 50.4km/h.je še bolje na poti.je novi vodilni in prvi, ki je presegel 50 km/h povprečno hitrost. Njegov čas je 36:45, 50.3km/h.ima res zajetno prednost pred drugouvrščenim presenečenjem letošnje dirke Dancem, fantom, ki ima za sabo podobno lepo zgodbo kot. Celih 5 minut in 45 sekund ima Pogi prednosti pred Ribičem, taka prednost bi res morala zadostovati.Predzadnja, 20. etapa je kronometrska preizkušnja, posamična vožnja na čas, ura resnice. Od Libeurna do Sint-Emiliona, 30,8-kilometrska preizkušnja, ki sodi med ravninske, hitre, najhitrejše kronometre brez zahtev po odlični tehnični podkovanosti.insta odlično na progi. Prav gotovo bosta tudi na koncu današnje etape med deseterico.je za vodilnim zaostal 3:30 min.je še vedno prvi, Morkov drugi.je s časom 37:59', trenutno vodilni v 20. etapi.Prvi kolesar je v cilju,je dosegel čas 40:20, povprečna hitrost 45.8km/h.Štirikratni zmagovalec Toura je tudi že na progi.je na Touru zmagal v kar 11. etapah!je startal svoj zadnji kronometer na Touru!Prvo merjenje vmesnega časa je na 7,6 km in drugo na 20,1 km.bo štartal ob 17:19,ob 17:17.Tudi zelena majicaje že na progi.bo danes nosil rdečo številko!Prvi se je na progo pognal tisti, ki je najbolj garal na letošnjm Touru -Začela se bo predzadnja, 20. etapa dirke po Franciji. Kronometer je dolg 30,8 km in sodi med ravninske, tehnično nezahtevne, torej pisan na kožo Švicarjuin sevedaČe bo sreča le malce na Pogačarjevi strani, bi moral danes brez hudega boja postati novi stari zmagovalec na Touru.Predzadnja, 20. etapa je kronometrska preizkušnja, posamična vožnja na čas, ura resnice. Od Libeurna do Sint-Emiliona, 30,8-kilometrska preizkušnja, ki sodi med ravninske, hitre, najhitrejše kronometre brez zahtev po odlični tehnični podkovanosti.Vajeni smo, da kronometer na predzadnji dan dirke odloča o nosilcu rumene majice v Parizu. Spomnimo se lanskega Toura;je bil na časovni varnosti, ampak nihče ni vedel, kaj si misliDanes ima Pogačar res zajetno prednost pred drugouvrščenim presenečenjem letošnje dirke Dancem, fantom, ki ima za sabo podobno lepo zgodbo kot Roglič. Celih 5 minut in 45 sekund ima Pogi prednosti pred Ribičem, taka prednost bi res morala zadostovati.