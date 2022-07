Predzadnja možnost za Pogačarja

Klanci Col d'Aubisque (1709 m, 16,4 km, 7-odstoten, HC kategorija), Col de Spandelles (1378 m, 10,3 km,8,3-odstoten, 1. kategorija), Hautacam (1520 m, 13,6 km, 7,8-odstoten, HC kategorije), so zadnja ovira za Jonasa Vingegaarda in njegovo rumeno majico in zadnja priložnost za Tadeja Pogačarja, da si rumeno majico pridobi nazaj ali vsaj zmanjša časovno razliko v skupnem seštevku pred sobotnim odločilnim kronometrom.

18. etapa je dolga 143 kilometrov. Štart je v Lourdu, cilj na Hautacamu, klancu, kjer so rumene majice potrjevale svojo premoč.

Upajmo, da nam Pogačar ne bo cele drame prepustil za soboto, upamo, da bo danes rumena majica spet na njegovih ramenih. Spoštovanja je vreden boj Jonasa Vingegaarda, Danca, ki se mu še ne nasmiha najvišja stopnička na Elizejskih poljanah, ampak sodeč po njegovih vožnjah, mu res ne uteče.

Pogačar je rumeno majico izgubil v štirih kilometrih, od danes ima pred sabo še 371 kilometrov, da si jo vrne. Jutri je 19., ravninska etapa, danes je zadnji čas, da vsaj zmanjša zaostanek za Jonasom. Kako bo to naredil, je neznanka, poskusil je že na vse načine, a Jonas se ni vdal. Je bil njegov slabi dan res na 15. etapi, ko se je za trenutek znašel na tleh?

Jumbovci v svojih izjavah že skoraj slavijo zmago. Včeraj pa se je videlo, da je njihova ekipa porabila že vse naboje. Čeprav imajo še 6 kolesarjev, UAE pa le 4, včeraj ni bilo videti nobene premoči. Ravno nasprotno, kvartet UAE, je vsem dal učno lekcijo moči. Še najbolj pa Ineosu in Movistaru.

Brezglavi Pogačarjevi poskusi ne pridejo v poštev. Danes bo moral potegniti aduta iz rokava, ki ga še nismo videli, ker ne verjamemo v Jonasov slab dan.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri