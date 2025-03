Svetu želijo pokazati čim več zelene Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Na dirki po Sloveniji tudi letos ne bomo mogli spremljati Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, vendar bo kljub temu 31. »slovenski tour« prvovrsten kolesarski spektakel. Za to s svojo ekipo skrbi direktor dirke Bogdan Fink, ki je našo edino etapno preizkušnjo v zadnjem desetletju popeljal na nesluteno visoko raven, predvsem pa je podobe slovenske pokrajine ponesla v svet kot nobena druga športna prireditev.

Zgodovinska prelomnica se je zgodila leta 2017, ko so s pomočjo Slovenske turistične organizacije (STO) prvič zagotovili televizijski prenos na nacionalni televiziji in mreži Eurosport. Kolesarski Sloveniji, ki je bila tedaj še svetovna sila v nastajanju, so se odprla nova obzorja.