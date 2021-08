Primož Roglič ne sme pasti v vetrovno past

Fabio Jakobsen je po zmagi v 4. etapi favorit tudi pred današnjo preizkušnjo. FOTO: Ander Gillenea/AFP



Etapo bomo od 15.00 spremljali v živo

Na Vuelti le redkokdaj vidimo tako izrazito ravninske etape, kot je današnja 5. od Tarancona do Albaceteja (184,4 km), vendar so si jo kot eno ključnih preizkušenj dirke označile ekipe, ki se borijo za vrh v skupnem seštevku. Tudi Jumbo Visma, ki se zaveda, da je to dan, ko bi lahko veter in ne klanci dirko po Španiji preobrnil na glavo.»Vemo, da so pred nami nori dnevi, in upam, da smo se iz težav, ki smo jih imeli leta 2019, kaj naučili,« se je Roglič že pred začetkom 76. Vuelte zavedal, kaj ga čaka danes. Močnim sunkom vetra izpostavljene ceste v pokrajini Castilla-La Mancha, na katerih je na poti do prve zmage na dirki po Španiji predlani doživljal pravo dramo. Trenutek nepozornosti je bil dovolj, da so se tekmeci odpeljali na veter in sledil je divji 200-kilometrski lov, v katerem je Slovenec v rdeči majici za zmagovito skupino v Guadalajari zaostal več kot pet minut, vendar ubranil vodstvo v skupnem seštevku.Ta čas Roglič sicer ne nosi rdeče majice, saj jo je v 3. etapi namenoma prepustil Estoncu(Intermarche), vendar bo moral biti ravno tako na preži, da ne izgubi dragocenega časa. Zanimivo bo spremljati predvsem taktiko ekipe Deceuninck Quick Step, ki je že predlani sprožila vetrovni stampedo in akcijo kronala z etapno zmago. Če ji bodo razmere in tekmeci to dovoljevale, bi danes lahko ponovila vajo in se v lovu za drugo zaporedno zmago, ki je dobil šprint v 4. etapi, njegovih glavnih tekmecev znebila že daleč pred ciljem.Imajo pa tovrstne ravninske preizkušnje vedno možen tudi drugačen scenarij. Če veter ne bo dovolj močan, si lahko obetamo uspavanko vse do zadnjih kilometrov, nato pa eksplozijo šprinterske moči v boju za etapno zmago. In ta je tisti, ki bi Rogliču bržkone najbolj ustrezal. S tem bi prihranil največ moči pred kar tremi cilji v klanec v naslednjih štirih dnevih.