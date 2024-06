Pogi s svojim slogom vožnje spominja na Pantanija; samo napad!

V nadaljevanju preberite:

Že od decembra se v kolesarskem svetu največ govori o Pogačarjevem lovu na Giro in Tour v isti sezoni. Po prikazanem na dirki po Italiji, ko je 25-letni Tadej Pogačar s Klanca pri Komendi najbližje zasledovalce pustil deset minut za seboj, bi laiki lahko takoj prikimali, da je zmaga na Touru na dlani. Pa je res?

Zadnji, ki je osvojil rožnato-rumeni dvojček, je bil Italijan Marco Pantani. To mu je uspelo v njegovi najboljši sezoni 1998, a v tistem obdobju je bilo to mogoče. Od takrat se je kolesarstvo močno spremenilo in se tehnološko zelo izpopolnilo – kolesarstvo je zdaj čisto.

Pa vseeno primerjajmo Pantanija in Pogačarja. V Italiji je Pogi nadvse priljubljen kolesar, ker s svojim slogom vožnje spominja na Pantanija – napad, napad in samo napad! Na vsaki dirki je treba zmagati! Pantani je s svojim načinom vožnje postal pirat, Pogi kar kanibal. Tisti, ki dvomimo in trdimo, da je v današnjih časih nemogoče zmagati v isti sezoni na Giru in Touru, imamo tehtne razloge.