Rogličev preprost recept za zmago: Na koncu dneva moraš biti malo pred tekmecem

Nikoli vnaprej ne odpiši Primoža Rogliča. To ni star slovenski pregovor, čeprav bi moral biti. Nekdanji smučarski skakalec, ki je naše kolesarstvo postavil na svetovni zemljevid, je v bogati karieri doživel že toliko padcev, da so ga številni že večkrat prekrižali s seznama kandidatov za zmage na največjih dirkah. Pa so po padcih še vedno sledili tudi vzponi, ki so zasavskega orla popeljali že do 84 kariernih uspehov, med katerimi so lovorike s skorajda vseh največjih preizkušenj v tem športu. Manjka pa največja – Tour de France.