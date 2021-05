Prva etapa domačemu matadorju, Jan Tratnik 23.

Jan Tratnik je ob uvodu zasedel 23. mesto. FOTO: Roman Šipić/Delo

Italijan(Ineos Grenadiers) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Italiji. Na sloviti rožnati pentlji je na 8,6 km dolgem kronometru po Torinu s časom 8:47 ugnal drugouvrščenega rojaka(Jumbo-Visma) in tretjega Norvežana(Jumbo-Visma). Od Slovencev je bil najvišjena 23. mestu.Svetovni prvak v kronometru Ganna je dosegel 14. zmago v karieri, peto v etapah na domači tritedenski pentlji. »Končno, že dolgo nisem sedel na 'vročem stolu' v izteku etape in dobil etape. Tukaj sem in zelo sem zadovoljen. Toda od jutri naprej nas čaka tisto pravo delo, saj bo Giro zelo zahteven,« je organizatorjem dirke dejal svetovni prvak iz lanske Imole. Čeprav je 24-letnik priznal, da ni najbolje pripravljen po dirki po Romandiji, je kljub težavam z opremo na krilih navijačev slavil 12. zmago v vožnji na čas. »Želeli smo začeti nekoliko rezervirano, a radijska zveza ni delovala, zato sem si rekel, da moram iti na polno. Poslušal sem navijanje rojakov ob cesti in bil zelo motiviran, ko so glasno vzklikali moje ime.«Od Slovencev sta bila na startu predstavnika Bahrain Victoriousa, Tratnik inTratnik je prvo preizkušnjo Gira v svoji priljubljeni disciplini končal na 23. mestu s časom 9:19, kar je bilo nekaj manj kot 32 sekund počasneje od zmagovalca. Mohorič je bil še šest sekund počasnejši od rojaka, zasedel pa je 38. mesto. Od kolesarjev, ki se bodo merili za skupno zmago na 104. Giru sta bila najhitrejša člana Deceuninck-Quick-Stepa, Portugalecin BelgijecZasedla sta četrto oz. sedmo mesto z zaostankoma 17 oz. 19 sekund. Rus(Astana-Premier Tech) je zaostal 24 sekund in zasedel 11. mesto.V nedeljo bo na vrsti druga etapa od Stupinigija do Novare, ki bo dolga 179 km, pričakovati pa je obračun najboljših sprinterjev.V nedeljo, 23. maja, bo v 15. etapi »rožnata pentlja« zavila tudi v Slovenijo v okolico Nove Gorice in Goriških Brd, ter po slovenskih cestah opravila okoli 40 km. Etapa se bo končala na italijanski strani meje v Gorici. Letošnji Giro sicer velja za enega najtežjih v zadnjih letih s številnimi zahtevnimi in mitskimi vzponi, kot sta Zoncolan in prelaz Pordoi.