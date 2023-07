Razgiban dan v Baskiji pisan na kožo Pogačarju

Danes bo na kolesarski dirki po Franciji na sporedu še ena razgibana baskovska etapa. Začela se bo v Vitoria-Gasteizu in končala po 208,9 km v San Sebastianu. Slovenski as Tadej Pogačar v skupnem seštevku zaseda tretje mesto, v drugi etapi pa bo skušal znova odvzeti nekaj sekund branilcu zmage, Dancu Jonasu Vingegaardu.

Rumeno majico vodilnega sicer nosi Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Team Emirates, Britanec Adam Yates. Ta je prvo etapo dobil pred bratom dvojčkom Simonom Yatesom (Jayco-AlUla). Slovenski as je zaostal 12 sekund in v skupnem seštevku za vodilnim zaostaja 18 sekund, za drugim od bratov Yates pa deset sekund. Vingegaard (Jumbo-Visma) je deveti z 22 sekundami zaostanka.

Trasa 2. etape. INFOGRAFIKA: Delo

Ostala Slovenca na Touru v prvi etapi nista bila v ospredju. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil 58. z zaostankom 3:37 minute, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) pa je bil 135. z zaostankom 13:53 minute.

Današnja etapa je po profilu podobna klasiki San Sebastian, ki je tradicionalno na sporedu teden dni po Touru. Tam je Mohorič leta 2021 zasedel drugo mesto. Mezgecu trasa z 2900 višinskimi metri ni pisana na kožo, pazil pa bo šprinterskega kapetana, Nizozemca Dylana Groenewegna, v ekipi Jayco-AlUla.

Kolesarji bodo danes premagali pet kategoriziranih vzponov, zadnji z bonifikacijskimi sekundami za najboljše tri se bo začel dobrih 24 km pred ciljem. Gre za 8,1 km dolg klanec Jaizkibel, ki je pogosto del klasike v tem delu Španije.

Tam bo v sicer najdaljši etapi letošnje francoske pentlje nastala selekcija, med favoriti za etapno zmago pa je znova Pogačar skupaj z ostalimi kandidati za visoko mesto v generalni razvrstitvi.

Pogi, ki je Tour osvojil v letih 2020 in 2021, je bil navdušen po dobrem začetku. Težave z zapestjem so mimo. »Končal sem tretji, ampak počutil sem se še bolje, kot če bi zmagal. Vožnja Adama je bila izjemna. Prinesel nam je zmago in rumeno majico. Ne bi mogel biti bolj vesel in ponosen na to moštvo,« je na instagramu zapisal Pogačar.