Razmišljati moramo tudi o okusu, ne le o energijskem vnosu

Tisti davni časi, ko so kolesarji na Touru žejo gasili z vinom, se vmes ustavili in pojedli zrezek ter celo kadili med etapo, se v primerjavi s sodobno nutricionistiko profesionalnih kolesarjev zdijo kot težko verjetna šala. Danes kolesarje v klanec poganjajo do grama natančno odmerjeni ogljikovi hidrati, ki jim jih določijo prehranski svetovalci. Eden teh je v ekipi Bora Hansgrohe tudi Tim Podlogar, ki znanstvene raziskave o različnih vplivih prehrane v profesionalnem kolesarstvu opravlja na Univerzi v Birminghamu.