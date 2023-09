Roglič naj bi se odločil do nedelje

Se obeta prestop desetletja? Slovenski kolesarski as Primož Roglič naj bi v prihodnjih dneh, vsekakor pa do nedelje, sporočil, v kateri ekipi bo nadaljeval kariero. Po poročanju nizozemskega portala Wielerflits mu je namreč vodstvo dosedanje ekipe Jumbo Visma dalo zeleno luč za prestop. Najbolj resen snubec je britanska ekipa Ineos Grenadiers, STA povzema Wielerflits.

Za storitve 33-letnega Slovenca se zanimajo tudi Bahrain Victorious, Jayco AlUla, Lidl Trek in Movistar, Roglič pa naj bi se najbolj ogrel za Ineos Grenadiers, za katerim stoji premožni lastnik Jim Ratcliff, ki želi v prihodnji letih zmagati na francoskem Touru.

Jonas Vingegaard, Sepp Kuss in Primož Roglič morda ne bodo več moštveni kolegi. FOTO: Rafa Gomez/Cycling Agency

Roglič ima pogodbo z Jumbo Vismo do konca 2025, zato bo morala britanska ekipa zanj plačati odškodnino. Člani Ineos Grenadiers so med drugimi Geraint Thomas, Egan Bernal, Filippo Ganna in Tom Pidcock.

Mohorič tretji v Opatiji Matej Mohorič, lanski skupni zmagovalec dirke po Hrvaški, ki je letos zaradi padca zaostal že v prvi etapi, vendarle še ni vrgel puške v koruzo. V tretji etapi od Otočca do Opatije (133,5 km), je bil kolesar ekipe Bahrain-Victorious v ubežni skupini, ki se je izoblikovala v zadnjem delu, v njenem šprintu pa je zasedel tretje mesto.

Jumbo Visma je letos dobila vse tri velike tritedenske dirke, Roglič Giro d'Italia, Jonas Vingegaard Tour de France in Sepp Kuss Vuelto. Prav v Španiji se je pokazalo, da prave harmonije v nizozemskem moštvu ni. Ekipo tudi zapušča glavni sponzor, nizozemska trgovska veriga Jumbo. Govorice so, da bi se lahko Visma združila z Soudal Quick-Stepom, kjer je prvi zvezdnik Remco Evenepoel.

Kisovčan, ki bo oktobra dopolnil 34 let, že ima olimpijsko zlato, osvojil je Giro in trikrat Vuelto, njegov največji cilj je zmaga na francoski pentlji.