Roglič s tretjega mesta proti koncu poti svetega Jakoba

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Dirka po Španiji se nadaljuje s tretjim zadnjim tednom. Ravninska, 16. etapa je 180 kilometrov dolga etapa od Lareda do Santa Cruza de Bezana, je uvodnik v zadnji teden.Ubežniki in sprinterji bodo imeli danes največ dela, ter njihovi pomočniki. Favoriti za skupni seštevek bodo današnjo etapo izkoristili v zavetrju in kot ogrevanje za etape, ki sledijo vse do nedelje, ko se kolesarsko romanje zaključi na koncu poti svetega Jakoba, v Santiagu de Compostelu.Samo en leteči in gorski cilj 3. kategorije, valovita cesta, ki še zdaleč ni ravna, kot je obeležena v vodniku dirke. Še predzadnja priložnost za sprinterje, da se pomerijo za etapno zmago.gre v zadnji teden s tretjega mesta, za vodilnim Norvežanomzaostaja 1:36, vmes je še Francoz, ki ima za rdečo majico 54 sekund zaostanka in 42 sekund prednosti pred Rogličem. Jan Polanc je močno pokvaril svojo uvrstitev in je trenutno na 33. mestu. Jan Tratnik in Luka Mezgec bosta še vedno v vlogi glavnih pomočnikov v ekipi.