Rogličevi potrdili: Pogačar bo favorit Toura, želimo zmagati kot ekipa

Moštvo Jumbo Visma je danes na svoji predstavitvi potrdilo, da bo Primož Roglič nastopil na dirki po Franciji, kjer bo kapetan ekipe. »Moj glavni cilj bo dirko končati, jasno pa je, da želim biti najvišje. O taktiki še ne morem govoriti, obstaja več možnosti, glavno pa je, da bom na Tour prišel dobro pripravljen,« je dejal Roglič.

Roglič bo sezono začel na dirki Pariz - Nica, izpustil bo tako prvi medsebojni dvoboj s Tadejem Pogačarjem na dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer bo poskušal Slovenca premagati Tom Dumoulin, ki bo tudi kapetan ekipe na Giru. Po dirki Pariz-Nica, bo Zasavec v prvem delu sezone dirkal še na dirkah Milano San Remo, po Baskiji in na nekaterih spomladanskih klasikah v Belgiji in na Nizozemskem.

Šest kolesarjev v mislih za nastop na Touru

Športni direktor Grischa Niermann je potrdil, da ima za nastop na Touru v mislih šest kolesarjev. To so poleg Rogliča še Jonas Vingegaard, lani drugi in tudi letos kandidat v boju za vrh, če se bo zalomilo Rogliču, Steven Kruijswijk, Wout van Aert, Sepp Kuss in Rohan Dennis, novinec v ekipi. Za preostala dva se bodo odločili pozneje. »Pogačar bo na Touru gotovo spet prvi favorit. Mi pa ga bomo morali premagati kot ekipa,« meni Niermann.