Rogliču še druga etapa na dirki Pariz-Nica

Nihče mu ne more do živega. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/Afp

je v zelo težkem zaključku šeste etape znova potrdil, da je rumena majica na pravih plečih. V šprintu je ugnal vse šprinterje, ki so še ostali v glavnini.Letošnja 79-Paris-Nica je za favorite, razen za, precej nesrečna. Že prvi dan je zaradi padca odstopil eden od največjih Rogličevih tekmecev Richie Porte (Ineos Grenadiers), v četrti etapi še drugi nevarni tekmec(Ineos Grenadiers), danes še mladi Američan(UAE), ki je padel na polovici dirke.Kmalu po štartu je imel smolo s počeno zračnico tudi Roglič, vendar smo mu hitro zamenjali obročnik in je v nekaj kilometrih bil spet nazaj v pelotonu.Šesta etapa je bila dolga 202 kilometra, štartali so v Brignolesu, cilj je bil na rahlem klancu v Biotu. Že od samega štarta so se vrstili napadi, prva sta poskušala stara znanca najdaljših pobegov(Deceuninck-Quick Step) in(UAE), vendar je peloton hitro reagiral, beg ni uspel vse do 50-kilometra dirke.(Qhubeka),(Trek-Segafredo), pikčasta majica(Cofidis),(Astana),(UAE) in(Intermarché) so si hitro nabrali več kot minuto prednosti.V etapi so morali premagati kar pet kategoriziranih klancev, dva druge, eden prve in eden druge kategorije.(Cofidis) je bil najbolj aktiven in je še utrdil vodstvo v točkovanju za pikčasto majico. Dva leteča cilja sta bila v drugi polovici etape.Ko je zmanjkalo točk za gorske cilje, je Perez takoj počakal glavnino,(Astana), je bil najbolj dejaven v pobegu, vendar je bilo videti, da jih peloton ne bo pustil vse do cilja. Zadnji preostali ubežnik(Trek-Segafredo) je bil sam pred glavnino. Petnajst kilometrov pred ciljem ga je ujel samo(EF-Nippo). Skupaj sta nadaljevala proti cilju, osem kilometrov pred ciljem sta imela že 20 sekund prednosti, vendar je Elissonde kmalu popustil in Rutscha pustil samega. Tudi njega je glavnina ujela en kilometer pred ciljem, ko se je začel boj za etapno zmago. Zahtevna strmina ni bila prezahtevna samo za, ki je z visoko dvignjenima rokama slavil še drugo etapno zmago na dirki.